Спорт

"Кайрат" – "Спортинг": Уразбахтин поделился ожиданиями

&quot;Кайрат&quot; - &quot;Спортинг&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2025 06:26 Фото: Telegram/FC Kairat Almaty
17 сентября главный тренер алматинского "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин поделился ожиданиями от предстоящего матча общего этапа Лиги Чемпионов против португальского "Спортинга", сообщает Zakon.kz.

На видео, опубликованном в официальном Telegram-канале клуба, в первую очередь бросается в глаза волнение главного тренера. О чем собственно он и не стал скрывать в своей речи.

"Что касается матча со "Спортингом", для нас очень волнительно. Мы впервые участвуем в групповой стадии Лиги Чемпионов. На данной стадии все команды абсолютно топ уровня. Поэтому для нас это большая возможность проявить себя, проверить себя на уровне именитого соперника", – рассказал Уразбахтин.

С его слов, матч со "Спортингом" покажет готовность команды.

"Мы с большим нетерпением ждем этот матч", – подытожил тренер.

Фото: Telegram/FC Kairat Almaty

Игра начнется в ночь на 19 сентября в 00:00 по казахстанскому времени.

Фото Алия Абди
Алия Абди
