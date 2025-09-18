"Кайрат" разочаровал фанатов в стартовом матче общего этапа Лиги чемпионов

Алматинский "Кайрат" в течение четырех минут пропустил три гола от португальского "Спортинга" в матче первого тура общего этапа Лиги чемпионов, чем шокировал своих фанатов, сообщает Zakon.kz.

Команды играли на стадионе "Жозе Алваладе" в Португалии.

На 44-й минуте полузащитник "Спортинга" Франсиску Тринкан открыл счет в игре.

На 64-й минуте Франсишку Тринкау оформил дубль и позволил своей команде повести уже с разницей в два мяча – 2:0. На 67-й забил Алиссон Сантос, а на 68-й результативным ударом отметился Джеовани Кенда.

Неожиданный поворот произошел на 86 минуте, когда защитник "Кайрата" Эдмилсон забил первый гол в ворота противника.

"Спортинг" (Лиссабон, Португалия) – "Кайрат" (Алматы, Казахстан) 4:1 (1:0):

Тринкан 44 (1:0),

Тринкан 64 (2:0),

Сантос 66 (3:0),

Кенда 68 (4:0),

Эдмилсон 86 (4:1)

Нереализованный пенальти: Юльманн 24 (вратарь).

Следующий матч команда сыграет дома, в Алматы, 30 сентября против мадридского "Реала".

Ранее главный тренер алматинского "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин поделился ожиданиями от предстоящего матча общего этапа Лиги чемпионов против португальского "Спортинга".