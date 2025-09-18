"Кайрат" разочаровал фанатов в стартовом матче общего этапа Лиги чемпионов
Команды играли на стадионе "Жозе Алваладе" в Португалии.
На 44-й минуте полузащитник "Спортинга" Франсиску Тринкан открыл счет в игре.
На 64-й минуте Франсишку Тринкау оформил дубль и позволил своей команде повести уже с разницей в два мяча – 2:0. На 67-й забил Алиссон Сантос, а на 68-й результативным ударом отметился Джеовани Кенда.
Неожиданный поворот произошел на 86 минуте, когда защитник "Кайрата" Эдмилсон забил первый гол в ворота противника.
"Спортинг" (Лиссабон, Португалия) – "Кайрат" (Алматы, Казахстан) 4:1 (1:0):
- Тринкан 44 (1:0),
- Тринкан 64 (2:0),
- Сантос 66 (3:0),
- Кенда 68 (4:0),
- Эдмилсон 86 (4:1)
Нереализованный пенальти: Юльманн 24 (вратарь).
Следующий матч команда сыграет дома, в Алматы, 30 сентября против мадридского "Реала".
Ранее главный тренер алматинского "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин поделился ожиданиями от предстоящего матча общего этапа Лиги чемпионов против португальского "Спортинга".