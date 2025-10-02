#АЭС в Казахстане
Спорт

Игрок "Реала" подарил казахстанцу свою одежду

&quot;Реал&quot; - &quot;Кайрат&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2025 07:17 Фото: Instagram/realmadrid
30 сентября один из игроков "Реала" подарил кофту болбою "Кайрата", сообщает Zakon.kz.

По данным издания "Спортс", такой добрый жест в адрес казахстанца последовал после разминки.

"Парень моментально стал героем вечера для своих друзей!" – говорится в описании к эмоциональному видео.
"Молодцы! Для футболистов это просто предмет униформы, а для парня памятное событие на всю жизнь и энергия успеха", – подметили в комментариях.

Судя по комментариям, после матча свою футболку еще подарил незнакомцу левый защитник клуба "Реал Мадрид" Фран Гарсия. В ответ ребят попросили не продавать эти спортивные реликвии.

"Обменяю футболку с автографом Мбаппе на квартиру в Алматы", – комментарий, который позабавил в Сети других болельщиков футбола.

Сам Мбаппе резко отскочил от фотозоны, когда фотографировался в качестве лучшего игрока матча.

Алия Абди
Алия Абди
