Игрок "Реала" подарил казахстанцу свою одежду
30 сентября один из игроков "Реала" подарил кофту болбою "Кайрата", сообщает Zakon.kz.
По данным издания "Спортс", такой добрый жест в адрес казахстанца последовал после разминки.
"Парень моментально стал героем вечера для своих друзей!" – говорится в описании к эмоциональному видео.
🥺 Игроки "Реала" подарили болбою "Кайрата" кофту после разминки – парень моментально стал героем вечера для своих друзей!— Спортс" (@sportsru) October 1, 2025
❤️– запомнят этот момент на всю жизнь pic.twitter.com/zdEs4JJHC1
"Молодцы! Для футболистов это просто предмет униформы, а для парня памятное событие на всю жизнь и энергия успеха", – подметили в комментариях.
Судя по комментариям, после матча свою футболку еще подарил незнакомцу левый защитник клуба "Реал Мадрид" Фран Гарсия. В ответ ребят попросили не продавать эти спортивные реликвии.
"Обменяю футболку с автографом Мбаппе на квартиру в Алматы", – комментарий, который позабавил в Сети других болельщиков футбола.
Сам Мбаппе резко отскочил от фотозоны, когда фотографировался в качестве лучшего игрока матча.
