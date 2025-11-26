Моуринью не дал "Кайрату" опуститься на последнее место в Лиге чемпионов

По итогам некоторых матчей пятого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА португальская "Бенфика" во главе с известным специалистом Жозе Моуринью одержала первую победу в текущем турнире, сообщает Zakon.kz.

"Орлы" впервые в этом сезоне набрали очки на общем этапе Лиги чемпионов, после того как в ночь на 26 ноября на выезде обыграли голландский "Аякс" со счетом 2:0.

Благодаря этой победе команда Моуринью покинула предпоследнее 35-е место в турнирной таблице, куда теперь переместился наш "Кайрат".

Ниже алматинцев стоит только клуб из Амстердама, который не набрал еще ни одного очка в нынешнем сезоне Лиги чемпионов, потерпев пять поражений подряд.

Здесь также надо заметить, что до игр пятого тура дружина из Лиссабона тоже не могла набрать ни одного балла, уступив все четыре встречи.

И теперь "Бенфика" благодаря успеху на выезде оставила роль аутсайдера и поднялась на 29-е место, набрав три очка.

В свою очередь подопечные Рафаэля Уразбахтина свой матч пятого тура проводят вечером 26 ноября в Дании против местного "Копенгагена" (начало – в 22:45 по казахстанскому времени).