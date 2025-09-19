УЕФА отметил 18-летнего вратаря "Кайрата" и включил его сейвы в топ-рейтинг
Красивые сейвы в исполнении казахстанского вратаря не остались без внимания специалистов из УЕФА, которые дали высокую оценку Шерхану, включив его в топ-5 лучших вратарских спасений игрового дня Лиги чемпионов.
В матче против "Спортинга" Калмурза в возрасте 18 лет и 95 дней стал вторым самым молодым вратарем в истории Лиги чемпионов, кому удалось отбить 11-метровый удар. Рекордсменом является Миле Свилар (18 лет и 65 дней).
"Не смогли достичь поставленной цели, приносим извинения болельщикам. Я впервые играю на таком уровне и внутренне себя успокаиваю. Мой отраженный пенальти не помог в конечном итоге".Шерхан Калмурза
Стоит подчеркнуть, что основной вратарь "Кайрат-Жастар" за одну неделю дебютировал сразу на двух профессиональных фронтах – КПЛ и Лиге чемпионов.
Сначала он хорошо справился со своей ролью в ответственном поединке против "Актобе" (1:0). Затем, несмотря на поражение, неплохо проявил себя в матче со "Спортингом" (1:4).
Рафаэлю Уразбахтину после возвращения Александра Заруцкого и Темирлана Анарбекова придется выбирать между тремя вратарями.