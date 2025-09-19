#АЭС в Казахстане
Спорт

УЕФА отметил 18-летнего вратаря "Кайрата" и включил его сейвы в топ-рейтинг

Футбол Рейтинг УЕФА, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2025 15:41 Фото: Instagram/f.c.kairat
После завершения дебютного исторического матча алматинского "Кайрата" в Лиге чемпионов УЕФА против португальского "Спортинга" у всех на устах имя 18-летнего голкипера Шерхана Калмурза, который отразил пенальти и спас команду от ряда неминуемых голов, сообщает Zakon.kz.

Красивые сейвы в исполнении казахстанского вратаря не остались без внимания специалистов из УЕФА, которые дали высокую оценку Шерхану, включив его в топ-5 лучших вратарских спасений игрового дня Лиги чемпионов.

В матче против "Спортинга" Калмурза в возрасте 18 лет и 95 дней стал вторым самым молодым вратарем в истории Лиги чемпионов, кому удалось отбить 11-метровый удар. Рекордсменом является Миле Свилар (18 лет и 65 дней).

"Не смогли достичь поставленной цели, приносим извинения болельщикам. Я впервые играю на таком уровне и внутренне себя успокаиваю. Мой отраженный пенальти не помог в конечном итоге".Шерхан Калмурза

Стоит подчеркнуть, что основной вратарь "Кайрат-Жастар" за одну неделю дебютировал сразу на двух профессиональных фронтах – КПЛ и Лиге чемпионов.

Сначала он хорошо справился со своей ролью в ответственном поединке против "Актобе" (1:0). Затем, несмотря на поражение, неплохо проявил себя в матче со "Спортингом" (1:4).

Рафаэлю Уразбахтину после возвращения Александра Заруцкого и Темирлана Анарбекова придется выбирать между тремя вратарями.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
