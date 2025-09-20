#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
541.19
636.44
6.49
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
541.19
636.44
6.49
Спорт

Молодой боксер погиб в пустыне при загадочных обстоятельствах

Хесус Меркадо Кабрера , фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2025 08:40 Фото: Instagram/boxingbasement
Молодой мексиканский боксер Хесус Меркадо Кабрера найден мертвым в пустынной местности на границе штатов Сонора и Нижняя Калифорния к югу от границы США, сообщает Zakon.kz.

По данным издания The Mirror, тело 21-летнего спортсмена было завернуто в простыню и обвязано упаковочной лентой. Его семья сообщила о его пропаже несколькими днями ранее.

Местная полиция сообщила, что тело Меркадо было опознано по нескольким татуировкам, видимых следов насилия обнаружено не было. Генеральная прокуратура штата Сонора начала расследование.

Боксер должен был провести следующий бой с Адрианом Руисом 27 сентября в городе Эрмосильо.

На счету Кабреры было семь побед на профессиональном ринге, девять поражений и одна ничья.

Ранее американский спортивный журналист Скуп Малиновски рассказал, возможен ли в будущем бой между Теренсом Кроуфордом и казахстанцем Жанибеком Алимханулы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Казахстанский борец "расправился" с противником в финале ЧМ
03:20, 20 сентября 2025
Казахстанский борец "расправился" с противником в финале ЧМ
Легендарные Backstreet Boys поздравили алматинцев с наступающим Днем города
00:02, 20 сентября 2025
Легендарные Backstreet Boys поздравили алматинцев с наступающим Днем города
Как проходит грандиозный концерт Backstreet Boys в Алматы – видео
22:19, 19 сентября 2025
Как проходит грандиозный концерт Backstreet Boys в Алматы – видео
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: