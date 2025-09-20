Молодой боксер погиб в пустыне при загадочных обстоятельствах

Молодой мексиканский боксер Хесус Меркадо Кабрера найден мертвым в пустынной местности на границе штатов Сонора и Нижняя Калифорния к югу от границы США, сообщает Zakon.kz.

По данным издания The Mirror, тело 21-летнего спортсмена было завернуто в простыню и обвязано упаковочной лентой. Его семья сообщила о его пропаже несколькими днями ранее.

Местная полиция сообщила, что тело Меркадо было опознано по нескольким татуировкам, видимых следов насилия обнаружено не было. Генеральная прокуратура штата Сонора начала расследование.

Боксер должен был провести следующий бой с Адрианом Руисом 27 сентября в городе Эрмосильо.

На счету Кабреры было семь побед на профессиональном ринге, девять поражений и одна ничья.

