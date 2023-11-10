Сборная Канады стала второй полуфиналисткой Кубка Билли Джин Кинг
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В первом поединке Марина Стакушич одержала победу над Магдаленой Фреш – 4:6, 7:5, 6:3.
Во втором матче Лейла Фернандес обыграла Магду Линетт со счетом 6:2, 6:3.
В парной игре Эжени Бушар и Габриэла Дабровски оказались сильнее Вероники Фальковски и Катажины Кавы – 6:2, 6:3.
Таким образом, Канада обыграла Польшу со счетом 3:0 и обеспечила себе первое место в группе "С" и выход в плей-офф.
Фото: BJKCup
Ранее в группе "В" сборной Казахстана не удалось одержать
победу в противостоянии с Австралией (1:2).