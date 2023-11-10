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Сборная Канады стала второй полуфиналисткой Кубка Билли Джин Кинг

Сборная Канады стала второй полуфиналисткой Кубка Билли Джин Кинг Фото: BJKCup
В Севилье (Испания) проходит финальная часть Кубка Билли Джин Кинг по теннису среди женских национальных сборных. Команда Канады во втором туре группового этапа выиграла у Польши с общим счетом 3:0 и вышла в полуфинал, сообщает Zakon.kz.

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В первом поединке Марина Стакушич одержала победу над Магдаленой Фреш – 4:6, 7:5, 6:3.

Во втором матче Лейла Фернандес обыграла Магду Линетт со счетом 6:2, 6:3.

В парной игре Эжени Бушар и Габриэла Дабровски оказались сильнее Вероники Фальковски и Катажины Кавы – 6:2, 6:3.

Таким образом, Канада обыграла Польшу со счетом 3:0 и обеспечила себе первое место в группе "С" и выход в плей-офф.

Сборная Канады стала второй полуфиналисткой Кубка Билли Джин Кинг

Фото: BJKCup

Ранее в группе "В" сборной Казахстана не удалось одержать победу в противостоянии с Австралией (1:2).

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