Защитник "Кайрата" заявил, что "очень много людей просили билеты" на матч с "Реалом"

23-летний защитник алматинского "Кайрата" Дамир Касабулат поделился ожиданиями от предстоящей встречи с мадридским "Реалом" во втором туре общего этапа Лиги чемпионов, сообщает Zakon.kz.

Футболист отметил, что игра против действующего победителя Лиги чемпионов станет для казахстанского клуба исторической, пишет Legalbet.kz.

"В ближайшие дни мы будем разбирать "Реал" и начнем непосредственно подготовку к этой игре", – сказал Касабулат.

По его словам, ажиотаж вокруг матча огромный.

"Очень много людей звонили и просили билеты. Однако нам в клубе сказали, чтобы все друзья и знакомые сами брали билеты, так же, как и остальные болельщики", – подчеркнул защитник.

Встреча между "Кайратом" и "Реалом" состоится на стадионе "Центральный" в Алматы. Начало матча – в 21:45 по времени Астаны.

Ранее "Кайрат" сделал важное заявление перед продажей билетов на матч с "Реал Мадридом".

