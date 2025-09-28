#АЭС в Казахстане
Спорт

Защитник "Кайрата" прокомментировал предстоящий матч с "Реалом"

Футболисты Реала, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2025 03:59 Фото: Instagram/sorokinea80
Российский защитник алматинского "Кайрата" Егор Сорокин поделился ожиданиями от предстоящей встречи с мадридским "Реалом" в Лиге чемпионов УЕФА, сообщает Zakon.kz.

По словам спортсмена, команда готовится к матчу с испанским грандом в обычном режиме.

"Готовимся в обычном режиме, как и ко всем играм. Алматы в предвкушении матча с "Реалом", ожидается интересное противостояние. Подходим к игре с максимальной концентрацией, ответственностью и настроены на результат. Есть игроки, которые требуют особого внимания – это касается всей линии атаки. Разберем соперника, тренеры где-то подскажут", – цитирует Сорокина портал "Чемпионат".

Встреча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов "Кайрат" – "Реал Мадрид" состоится 30 сентября в Алматы.

Ранее сообщалось о том, что сотни фанатов ночью 29 сентября приехали в аэропорт Алматы, чтобы встретить соперников "Кайрата" из испанского клуба "Реал Мадрид".

Аксинья Титова
