"Кайрат" vs. "Реал": цены на билеты и дата старта продаж уже известны

Сервис Freedom Ticketon опубликовал цены на билеты на матч Лиги чемпионов между "Кайратом" и "Реалом", который состоится на Центральном стадионе Алматы, сообщает Zakon.kz.

По данным sportarena.kz, продажи начнутся 23 сентября в 17:00 по казахстанскому времени. Купить билеты можно будет через Qairat SuperApp, официальный сайт "Кайрата", Ticketon и Freedom.

Цена билетов на матч Лиги чемпионов "Кайрат" – "Реал":

Западная трибуна:

30 000 тенге: 1-9 сектора, 1-2 ряд

250 000 тенге: 1-17 сектор

Восточная трибуна:

150 000 тенге – 30-48 сектор

Север/юг (за воротами):

75 000 тенге – 18-28 сектора и 49-60 сектора.

Сам матч "Кайрат" – "Реал" состоится во вторник, 30 сентября. Он стартует в 21:45 по казахстанскому времени.

Ранее главный тренер "Спортинга" оценил игру "Кайрата".