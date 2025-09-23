"Кайрат" vs. "Реал": цены на билеты и дата старта продаж уже известны
Фото: Zakon.kz
Сервис Freedom Ticketon опубликовал цены на билеты на матч Лиги чемпионов между "Кайратом" и "Реалом", который состоится на Центральном стадионе Алматы, сообщает Zakon.kz.
По данным sportarena.kz, продажи начнутся 23 сентября в 17:00 по казахстанскому времени. Купить билеты можно будет через Qairat SuperApp, официальный сайт "Кайрата", Ticketon и Freedom.
Цена билетов на матч Лиги чемпионов "Кайрат" – "Реал":
Западная трибуна:
- 30 000 тенге: 1-9 сектора, 1-2 ряд
- 250 000 тенге: 1-17 сектор
Восточная трибуна:
- 150 000 тенге – 30-48 сектор
Север/юг (за воротами):
- 75 000 тенге – 18-28 сектора и 49-60 сектора.
Сам матч "Кайрат" – "Реал" состоится во вторник, 30 сентября. Он стартует в 21:45 по казахстанскому времени.
Ранее главный тренер "Спортинга" оценил игру "Кайрата".
