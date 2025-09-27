#АЭС в Казахстане
Спорт

Опубликован расширенный список сборной Казахстана на октябрьские матчи ЧМ-2026

футболисты, сборная Казахстана, состав, КФФ, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2025 15:34 Фото: kff.kz
Казахстанская федерация футбола (КФФ) 26 сентября 2025 года объявила расширенный список игроков сборной Казахстана на октябрьские матчи квалификации к чемпионату мира 2026 против Лихтенштейна (10 октября) и Бельгии (13 октября), сообщает Zakon.kz.

Также отмечено, что учебно-тренировочный сбор стартует 1 октября в Астане.

В расширенный состав сборной Казахстана вошли 38 игроков.

Вратари: Стас Покатилов ("Сабах", Азербайджан), Мухаммеджан Сейсен ("Астана"), Бекхан Шайзада ("Ордабасы"), Кажымукан Толепберген ("Окжетпес");

Защитники: Сергей Малый, Сагадат Турсынбай, Султанбек Астанов (все – "Ордабасы"), Алибек Касым, Багдат Каиров (оба – "Актобе"), Ян Вороговский, ("Астана"), Нуралы Алип ("Зенит", Россия), Александр Зуев, Наурызбек Жагоров (оба – "Тобол"), Александр Мрынский, Еркин Тапалов (оба – "Кайрат"), Адильбек Жумаханов ("Елимай");

Полузащитники: Серикжан Мужиков, Даурен Жумат (оба – "Окжетпес"), Исламбек Куат, Динмухамед Караман (оба – "Женис"), Рамазан Оразов, Алмас Тюлюбай, Галымжан Кенжебек (все – "Елимай"), Ислам Чесноков ("Тобол"), Бактиер Зайнутдинов ("Динамо Москва", Россия), Муроджон Халматов, Эльхан Астанов (оба – "Ордабасы"), Дамир Касабулат ("Кайрат"), Георгий Жуков ("Актобе"), Айбол Абикен ("Кайсар);

Нападающие: Оралхан Омиртаев, Артур Шушеначев (оба – "Актобе"), Максим Самородов ("Ахмат", Россия), Айбар Жаксылыков ("Кайсар"), Дастан Сатпаев ("Кайрат"), Алияр Мухамед ("Окжетпес"), Иван Свиридов ("Елимай"), Рамазан Каримов ("Астана").

В КФФ напомнили, в октябре сборная Казахстана проведет два матча: 10-го числа дома против сборной Лихтенштейна, а 13-го октября на выезде сыграют против Северной Македонии.

Оба матча состоятся в рамках квалификационного турнира к ЧМ-2026.

, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2025 15:34
ФИФА показала талисманы ЧМ-2026

Тренер футбольного клуба (ФК) "Кайрат" Рафаэль Уразбахтин 25 сентября 2025 года рассказал о состоянии вратаря Темирлана Анарбекова после травмы. Об этом можно прочитать по этой ссылке.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
