Спорт

Что известно о состоянии прославленного вратаря "Кайрата" Темирлана Анарбекова

футболист Темирлан Анарбеков, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2025 12:15 Фото: Instagram/nurgali_zhumagazy
Тренер футбольного клуба (ФК) "Кайрат" Рафаэль Уразбахтин на брифинге в Региональной службе коммуникаций (РСК) Алматы 25 сентября 2025 года рассказал о состоянии вратаря Темирлана Анарбекова после травмы, сообщает Zakon.kz.

Уразбахтин рассказал, что молодого голкипера уже выписали из больницы.

"Он уже приходил на базу к нам... У него фиксация сейчас стоит... Буквально в ближайшие дни эту фиксацию снимут, и он уже может приступать к тренировкам. Важно, чтобы титаны, которые ему поставили, прижились. В принципе, реабилитация идет нормально..." – поделился тренер.

14 сентября 2025 года на 10-й минуте матча "Кайрата" против "Актобе" вратарь Темирлан Анарбеков получил серьезную травмуперелом челюсти – и покинул поле на носилках.

21-летний Темирлан Анарбеков стал новой звездой казахстанского футбола после того, как с его помощью алматинский "Кайрат" вошел в основной этап Лиги чемпионов УЕФА.

ФК "Кайрат" 30 сентября 2025 года примет на своем поле легендарный "Реал Мадрид".

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
