"Реал" дал сбой перед встречей с "Кайратом": фанаты алматинцев ожидают чуда

27 сентября встреча команд седьмого тура Ла Лиги завершилась фантастической победой "Атлетико" со счетом 5:2, сообщает Zakon.kz.

Теперь у "сливочных" 18 очков, у "Атлетико" 12 баллов и 7-я строчка. Главный тренер "Реала" Хаби Алонсо прокомментировал исход матча.

Со слов Алонсо, команда показала плохой матч, где не было ни хорошей коллективной игры, ни хорошего прессинга.

"Мы были не на том уровне, на котором должны быть", – отметил тренер "Реала".

По его словам, игроки находятся в фазе строительства команды, а из первого поражения необходимо сделать выводы.

"Но никаких оправданий быть не может, мы разочарованы, это дерби и заслуженное поражение. Мы не были в игре, нам не хватило скорости, и поражение причиняет нам боль. Может, это станет уроком на будущее, но мы не лучшим образом шли в единоборства, не отдавали передачи в свободные зоны, у нас был слишком пораженческий настрой, игра не складывалась. Плохая игра в целом, заслуженное поражение", – подытожил Хаби Алонсо.

Теперь "Реал" отправляется в Алматы на матч общего этапа Лиги чемпионов против "Кайрата". Игра второго тура пройдет 30 сентября.