Дастан Сатпаев рассказал о предстоящей игре "Кайрат" – "Реал"

29 сентября лучший бомбардир "Кайрата" Дастан Сатпаев прокомментировал ожидания от предстоящей встречи "Кайрата" с "Реалом", сообщает Zakon.kz.

Со слов Сатпаева, он верит в победу "Кайрата". Спортсмен уверен, что в таком матче нужно играть в атакующий футбол. Об этом Сатпаев рассказал в интервью Q Sport.

"Будет очень сложно. Соперник другого уровня. Главное – выстоять и за счет желания выиграть этот матч. Все люди одинаковые. Конечно, у них класс выше. Но все же думаю – играть можно!" Дастан Сатпаев

Футболист не стал сравнивать свою команду с "Атлетико", но обещал стараться забить им несколько голов.

"У них защитники высокого уровня с опытом в Лиге чемпионов, будет очень сложно. Я думаю, что нам нужно играть в атакующий футбол. Можно их так удивить. Они будут думать, что мы сядем в оборону, а мы, если будем атаковать, тогда все получится", – поделился деталями игры Сатпаев.

Футболист заранее поблагодарил всех, кто придет на матч и будет поддерживать "Кайрат".

