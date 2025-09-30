#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
548.79
643.02
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
548.79
643.02
6.63
Спорт

Дастан Сатпаев рассказал о предстоящей игре "Кайрат" – "Реал"

&quot;Реал&quot; - &quot;Кайрат&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2025 05:30 Фото: Instagram/d.satpayev
29 сентября лучший бомбардир "Кайрата" Дастан Сатпаев прокомментировал ожидания от предстоящей встречи "Кайрата" с "Реалом", сообщает Zakon.kz.

Со слов Сатпаева, он верит в победу "Кайрата". Спортсмен уверен, что в таком матче нужно играть в атакующий футбол. Об этом Сатпаев рассказал в интервью Q Sport.

"Будет очень сложно. Соперник другого уровня. Главное – выстоять и за счет желания выиграть этот матч. Все люди одинаковые. Конечно, у них класс выше. Но все же думаю – играть можно!"Дастан Сатпаев

Футболист не стал сравнивать свою команду с "Атлетико", но обещал стараться забить им несколько голов.

"У них защитники высокого уровня с опытом в Лиге чемпионов, будет очень сложно. Я думаю, что нам нужно играть в атакующий футбол. Можно их так удивить. Они будут думать, что мы сядем в оборону, а мы, если будем атаковать, тогда все получится", – поделился деталями игры Сатпаев.

Футболист заранее поблагодарил всех, кто придет на матч и будет поддерживать "Кайрат".

Тем временем стало известно, что лучшая фигуристка Казахстана Софья Самоделкина не сможет выступить в городе Алматы на Denis Ten Memorial Challenge 2025 с 1 по 4 октября.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Кто может встать на ворота ФК "Кайрат" в матче с "Реалом"
12:43, 25 сентября 2025
Кто может встать на ворота ФК "Кайрат" в матче с "Реалом"
Главный тренер "Кайрата" об игре с "Реалом": Успешным результатом будет только победа
17:37, 24 сентября 2025
Главный тренер "Кайрата" об игре с "Реалом": Успешным результатом будет только победа
Легендарный Чингиз Есенаманов покинул сборную Казахстана
12:12, 24 сентября 2025
Легендарный Чингиз Есенаманов покинул сборную Казахстана
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: