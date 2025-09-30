#АЭС в Казахстане
Спорт

Фанаты "Кайрата" обратили внимание на растерянный вид футболистов и поддержали их в комментариях

Фото: Instagram/f.c.kairat
Ночью 30 сентября на странице клуба в Instagram болельщики команды пытались поддержать казахстанских футболистов перед встречей с "Реалом", сообщает Zakon.kz.

Пресс-служба клуба ограничилась публикацией фотографий, где "кайратовцы" выглядят, мягко сказать, растерянно.

"Похоже на то, когда в дом внезапно привозят келинку, которая к тому же – дочка богача", – отметил один из подписчиков клуба "Кайрат".

Многие, рассматривая фото, пришли к выводу, что футболисты потеряли сон и покой. Поэтому всячески поддерживали игроков в комментариях.

"Кайрат", запомните, это обычные люди с такими же ногами и руками, как и у вас! Они тоже получают травмы и есть слабые стороны!" – уверенно подчеркнула фанатка клуба по имени Динара.

Все же большинство сошлись во мнении, что встреча с "Реалом" – это колоссальная психологическая нагрузка.

"Сегодня вы выходите на поле не просто ради матча – вы творите историю, которая будет жить в сердцах будущих поколений. Победа над "Реал Мадрид" – это не просто успех, это символ гордости и силы. Верьте в себя, и пусть этот день станет вечной страницей в летописи славы и великих побед!" – прозвучали еще слова поддержки в адрес футболистов алматинского клуба.

Этой же ночью "Реал" выложил новую серию фото и видео из Алматы.

Алия Абди
Алия Абди
