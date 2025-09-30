#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
548.79
643.02
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
548.79
643.02
6.63
Спорт

Более 5 тыс. иностранцев прибыли в Алматы на матч "Кайрат" – "Реал": откуда они и сколько тратят в городе

мужчины, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2025 12:00 Фото: акимат Алматы
С 26 по 29 сентября в Алматы на матч "Кайрат" – "Реал Мадрид" приехали более 5 тысяч иностранных гостей, сообщает Zakon.kz.

Об этом, со ссылкой на данные информационной системы e-Qonaq, рассказали 30 сентября в управлении туризма города. Вместе с болельщиками из других регионов Казахстана общее число приехавших составляет десятки тысяч человек.

Основной поток туристов – из Китая, Индии, России, других регионов Казахстана, а также из Японии, Великобритании, Испании, Чехии, стран СНГ и других европейских государств.

Экономический эффект от проведения матча оценивают как значительный.

"По данным компании Mastercard, средний чек иностранного туриста в Алматы составляет около 1 500 долларов США. Расходы гостей включают проживание, питание, транспорт, развлечения и шопинг, что оказывает прямое влияние на развитие малого и среднего бизнеса, стимулирует сферу услуг и создает мультипликативный эффект для экономики города", – добавили в управлении.

Болельщикам ранее напомнили, что исторический матч Лиги чемпионов УЕФА "Кайрат" – "Реал Мадрид" начнется в 21:45. Всех попросили приходить заранее. Уже с 17:45 ворота Центрального стадиона будут открыты.

Председатель Комитета индустрии туризма МТС Нуртас Карипбаев отмечал 29 сентября, что матч "Кайрат" – "Реал Мадрид" принесет в бюджет 2-3 млрд тенге. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Сколько денег получат пенсионеры в Мангистауской области ко Дню пожилых людей
19:08, 29 сентября 2025
Сколько денег получат пенсионеры в Мангистауской области ко Дню пожилых людей
В Караганде прошел финал олимпиады машиностроителей среди школьников, студентов и молодых специалистов
14:00, 29 сентября 2025
В Караганде прошел финал олимпиады машиностроителей среди школьников, студентов и молодых специалистов
Ослабление доллара: какие финансовые вызовы ждут казахстанцев
12:55, 29 сентября 2025
Ослабление доллара: какие финансовые вызовы ждут казахстанцев
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: