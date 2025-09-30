Более 5 тыс. иностранцев прибыли в Алматы на матч "Кайрат" – "Реал": откуда они и сколько тратят в городе

С 26 по 29 сентября в Алматы на матч "Кайрат" – "Реал Мадрид" приехали более 5 тысяч иностранных гостей, сообщает Zakon.kz.

Об этом, со ссылкой на данные информационной системы e-Qonaq, рассказали 30 сентября в управлении туризма города. Вместе с болельщиками из других регионов Казахстана общее число приехавших составляет десятки тысяч человек.

Основной поток туристов – из Китая, Индии, России, других регионов Казахстана, а также из Японии, Великобритании, Испании, Чехии, стран СНГ и других европейских государств.

Экономический эффект от проведения матча оценивают как значительный.

"По данным компании Mastercard, средний чек иностранного туриста в Алматы составляет около 1 500 долларов США. Расходы гостей включают проживание, питание, транспорт, развлечения и шопинг, что оказывает прямое влияние на развитие малого и среднего бизнеса, стимулирует сферу услуг и создает мультипликативный эффект для экономики города", – добавили в управлении.

Болельщикам ранее напомнили, что исторический матч Лиги чемпионов УЕФА "Кайрат" – "Реал Мадрид" начнется в 21:45. Всех попросили приходить заранее. Уже с 17:45 ворота Центрального стадиона будут открыты.

Председатель Комитета индустрии туризма МТС Нуртас Карипбаев отмечал 29 сентября, что матч "Кайрат" – "Реал Мадрид" принесет в бюджет 2-3 млрд тенге.