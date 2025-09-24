Еще один матч "Кайрат" – "Реал" в Алматы пройдет в закрытом режиме
Фото: Instagram/fckairat_academy
30 сентября в Алматы пройдут два матча "Кайрат" – "Реал". Только в одном случае речь идет о матче Юношеской лиги УЕФА между командами "Кайрат" U-19 и "Реал Мадрид" U-19, который будет в закрытом режиме, сообщает Zakon.kz.
Место встречи команд – Академия им. Т. С. Сегизбаева, время – 12:00.
"По решению клуба игра пройдет в закрытом режиме. Посетить матч в качестве зрителей смогут исключительно сотрудники клуба, тренерский состав академии, а также родители воспитанников. Также к матчу будут допущены представители СМИ", – сообщили в академии ФК "Кайрат".
Такое решение обусловлено ограниченной вместимостью стадиона академии, рассчитанного всего на 250 зрительских мест.
При этом в академии обещали, что матч будут транслировать.
Между тем билеты на матч "Кайрат" – "Реал Мадрид" в рамках Лиги чемпионов УЕФА 23 сентября разобрали за несколько часов. В листе ожидания количество людей в разы превышало вместимость Центрального стадиона Алматы. Фанаты футбола выразили критику системе продаж билетов. А в Европе цены назвали заоблачными.
