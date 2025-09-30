#АЭС в Казахстане
Спорт

Пять голов: молодежный "Кайрат" уступил "Реалу"

молодежный Кайрат, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2025 15:39 Фото: Instagram/fckairat_academy
В Алматы 30 сентября состоялся матч между "Кайратом" и мадридским "Реалом" в рамках второго тура общего этапа молодежной Лиги чемпионов, сообщает Zakon.kz.

На восьмой минуте счет открыл нападающий "Реала" Хайме Портерос. Спустя 10 минут мадридцы удвоили преимущество – отличился защитник Виктор Валдепеньяс. На 22-й минуте алматинцы заработали право на пенальти, но нападающий Азамат Туякбаев не смог реализовать 11-метровый удар. И почти сразу "Реал" довел счет до 3:0, пишет sportarena.kz.

После перерыва "Кайрат" сумел отыграть один мяч – отличился 17-летний нападающий Исмаил Бекболат. Но на 77-й минуте вышедший на замену Якобо Ортега поставил точку в матче, забив четвертый гол в ворота казахстанского клуба.

Таким образом, было забито всего пять голов: встреча юношеских команд "Кайрат" – "Реал" завершилась уверенной победой испанского клуба со счетом 4:1.

По итогам двух туров "Кайрат" занимает 30-е место в таблице с нулем очков, тогда как "Реал" вышел на первое место, набрав шесть баллов.

А в 21:45 сегодня, 30 сентября, стартует матч Лиги чемпионов УЕФА "Кайрат" – "Реал Мадрид". Болельщикам ранее сообщили, что уже с 17:45 ворота Центрального стадиона будут открыты.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
