#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
548.79
643.02
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
548.79
643.02
6.63
Спорт

"Золотой мальчик казахского футбола": испанский журналист пожелал Сатпаеву забить гол

Дастана Сатпаева иностранные СМИ считают золотым мальчиком казахстанского футбола, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2025 19:22 Фото: Instagram/f.c.kairat
В преддверии исторического матча корреспондент Zakon.kz уже работает в пресс-ложе и поговорил с коллегой из Испании Хосе Игнасио Ортегой из агентства EFE.

По словам испанского журналиста, "Реал" прибыл в Алматы в сильнейшем составе – два последних поражения подряд слишком много для мадридцев, есть риски для тренера команды, и поэтому настрой у них максимально серьезный. Хосе Игнасио Ортега отметил, что мадридцы сегодня будут сражаться с алматинцами с такой же отдачей, как это было бы в матче с "Манчестер Сити".

При этом журналист предположил, что "Кайрат" вполне может порадовать своих болельщиков голом.

"Почему нет? Очень хочу, чтобы забил Дастан Сатпаев – золотой мальчик казахского футбола", – сказал Хосе Игнасио Ортега.

30 сентября 2025 года на Центральном стадионе Алматы состоится исторический матч "Кайрат" – "Реал Мадрид".

Ранее всех болельщиков попросили соблюдать порядок и правила поведения на стадионе, чтобы вечер прошел в безопасной и дружеской атмосфере.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
"Как чужие": в Казнете обсуждают новую фотосессию Исабековой с семьей
17:54, Сегодня
"Как чужие": в Казнете обсуждают новую фотосессию Исабековой с семьей
Баян Алагузова дала дерзкий прогноз на победу "Кайрата" над "Реалом"
17:25, Сегодня
Баян Алагузова дала дерзкий прогноз на победу "Кайрата" над "Реалом"
"Я вернулась": подписчики мучают Жулдыз Абдукаримову вопросами о Кайрате Нуртасе
16:33, Сегодня
"Я вернулась": подписчики мучают Жулдыз Абдукаримову вопросами о Кайрате Нуртасе
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: