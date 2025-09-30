"Золотой мальчик казахского футбола": испанский журналист пожелал Сатпаеву забить гол
В преддверии исторического матча корреспондент Zakon.kz уже работает в пресс-ложе и поговорил с коллегой из Испании Хосе Игнасио Ортегой из агентства EFE.
По словам испанского журналиста, "Реал" прибыл в Алматы в сильнейшем составе – два последних поражения подряд слишком много для мадридцев, есть риски для тренера команды, и поэтому настрой у них максимально серьезный. Хосе Игнасио Ортега отметил, что мадридцы сегодня будут сражаться с алматинцами с такой же отдачей, как это было бы в матче с "Манчестер Сити".
При этом журналист предположил, что "Кайрат" вполне может порадовать своих болельщиков голом.
"Почему нет? Очень хочу, чтобы забил Дастан Сатпаев – золотой мальчик казахского футбола", – сказал Хосе Игнасио Ортега.
30 сентября 2025 года на Центральном стадионе Алматы состоится исторический матч "Кайрат" – "Реал Мадрид".
Ранее всех болельщиков попросили соблюдать порядок и правила поведения на стадионе, чтобы вечер прошел в безопасной и дружеской атмосфере.
