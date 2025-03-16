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Спорт

Овечкин забил 887-й карьерный гол и принес победу "Вашингтону" в НХЛ

Хоккей 887 гол НХЛ, фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2025 08:11 Фото: Instagram/capitals
В ночь на 16 марта капитан клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин набрал свое 55-е очко в текущем сезоне НХЛ. Он забил гол и сделал передачу в победном матче против "Сан-Хосе Шаркс", сообщает Zakon.kz.

В гостевом поединке с "акулами" 39-летний россиянин сначала сделал результативный ассист и помог открыть счет форварду Дилану Строуму. Затем Овечкин забросил сам, оформив 887-й гол за карьеру в НХЛ.

Вскоре финальная сирена зафиксировала итоговый счет – 5:1 в пользу "Кэпиталз".

В итоге на счету капитана "Вашингтона" к этому часу 55 (34+21) очков после 51-го матча текущего сезона. Форвард сократил свое отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки до семи шайб.

12 марта Александр Овечкин отдал три голевые передачи в победном матче против "Анахайма".

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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