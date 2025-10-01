Мбаппе испугался, когда фотографировался на стадионе в Алматы

Нападающий клуба "Реал Мадрид" Килиан Мбаппе испугался, когда 30 сентября делал фото на Центральном стадионе Алматы, сообщает Zakon.kz.

Фотосъемка проходила с призом лучшему игроку матча с "Кайратом". Фанаты футболиста и другие интернет-пользователи обратили внимание на реакцию Мбаппе.

Оказалось, что фото стенд для таких случаев в какой-то момент пошатнулся. Мбаппе успел отскочить, но потом увидел, что сзади неустойчивую конструкцию держали двое мужчин.

Kylian Mbappe was confused there for a second 😂 pic.twitter.com/gZUKUP6705 — Goals Side (@goalsside) October 1, 2025

В Алматы Килиан оформил третий гостевой хет-трик в Лиге Чемпионов, повторив рекорд Филиппо Индзаги. Таким образом, француз вышел на чистое шестое место по голам в ЛЧ, обойдя Томаса Мюллера в списке лучших бомбардиров в истории турнира.

Фото: Х/FoudeLiga

Юный вратарь "Кайрата" Шерхан Калмурза, который героически противостоял в тот день Мбаппе, получил 1 октября в подарок автомобиль.