Мбаппе испугался, когда фотографировался на стадионе в Алматы
Фотосъемка проходила с призом лучшему игроку матча с "Кайратом". Фанаты футболиста и другие интернет-пользователи обратили внимание на реакцию Мбаппе.
Оказалось, что фото стенд для таких случаев в какой-то момент пошатнулся. Мбаппе успел отскочить, но потом увидел, что сзади неустойчивую конструкцию держали двое мужчин.
Kylian Mbappe was confused there for a second 😂 pic.twitter.com/gZUKUP6705— Goals Side (@goalsside) October 1, 2025
В Алматы Килиан оформил третий гостевой хет-трик в Лиге Чемпионов, повторив рекорд Филиппо Индзаги. Таким образом, француз вышел на чистое шестое место по голам в ЛЧ, обойдя Томаса Мюллера в списке лучших бомбардиров в истории турнира.
Фото: Х/FoudeLiga
Юный вратарь "Кайрата" Шерхан Калмурза, который героически противостоял в тот день Мбаппе, получил 1 октября в подарок автомобиль.