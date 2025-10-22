Перекупщики билетов на матч "Кайрат" – "Реал": наказали лишь двоих – за приставание

30 сентября 2025 года в Алматы прошел исторический матч "Кайрат" – "Реал". Ажиотаж вокруг этого события был огромным, что затронуло ситуацию с билетами: некоторые уверены, что не попали на матч из-за перекупщиков. Кого из таких людей привлекли к ответственности, выяснил Zakon.kz.

В дни и после матча в соцсетях появлялись сообщения о том, что люди продают с рук билеты по завышенным ценам. Так, в скандальную историю угодил сын казахстанского певца Нурлана Еспанова Олжас, которого заподозрили в перепродаже билетов по завышенной цене (официальная цена билетов на матч максимально составляла 250 тыс. тенге).

Фото: Facebook/Syrym Itkulov

Сам Олжас Еспанов заявил, что это был пранк.

"Алматы қаласының әкімдігі это что, беспредел и издевательство над алматинцами?!!! Это что за безобразие?!! Кто-нибудь тегните Департамент полиции и КНБ, Прокуратуру!!! Вот из за таких мы не попали на матч! Надо что-то делать с этими перекупами", – комментировали ситуацию разгневанные люди и делились своими примерами спекуляции билетами.

Фото: Facebook/Syrym Itkulov

Появилось и видео, на котором мужчина интересовался билетами на матч "Кайрат" – "Реал" у стоявших на улице нескольких человек. Ему готовы были продать за 350 тыс. тенге.

Фото: Telegram/egov.press

После матча заместителя министра внутренних дел Санжара Адилова попросили прокомментировать, будут ли проверять факты нелегальной перепродажи билетов на исторический матч.

"По поступлению мы готовы провести проверку, но для этого нам необходимо обращение и в обязательном порядке мы проведем проверку, примем процессуальное решение. Я таких жалоб не видел, но в любом случае мы проведем проверочные мероприятия в обязательном порядке", – заверил Адилов.

В связи с этим редакция Zakon.kz решила узнать у Департамента полиции Алматы, были ли в итоге проведены какие-то проверочные мероприятия по факту жалоб на перекупщиков, подтвердились ли факты спекуляции билетами, привлекли ли кого-то к ответственности . Согласно информации, полученной в ответ на официальный запрос, проверочных мероприятий не было. И выявили всего двух перекупщиков прямо около Центрального стадиона.

"Во время проведения футбольного матча "Кайрат" – "Реал" на прилегающей территории Центрального стадиона сотрудниками Управления полиции Бостандыкского района были приняты меры по пресечению фактов спекуляции и назойливого приставания к гражданам: два человека были задержаны и привлечены к административной ответственности. В отношении данных лиц составлены административные протоколы за приставание к гражданам в общественных местах. Данная мера была применена за действия, выражавшиеся в назойливом предложении приобрести билеты, что создавало неудобства и нарушало общественный порядок. Решение о наложении административного взыскания было принято в установленном законом порядке", – сказано в ответе Департамента полиции Алматы на запрос.

Справочно. Статья 449 Адмкодекса – "Приставание в общественных местах". "Приставание, то есть назойливое обращение в общественных местах в целях покупки, продажи, обмена или приобретения вещей иным способом, совершенное лицом, не являющимся субъектом предпринимательства, а также в целях гадания, попрошайничества, занятия проституцией, оказания иных услуг сексуального характера либо навязывания иных услуг, влечет предупреждение либо штраф на физических лиц в размере 5 месячных расчетных показателей (19 660 тенге)".

Отметим, что такого аншлага на матч "Кайрат" и "Пафос" не было – билеты покупали неспеша. Однако "пачками" скупали самые дорогие места по 250 тысяч тенге. В итоге раскуплены были не все билеты.