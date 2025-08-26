#АЭС в Казахстане
#Интересное
Спорт

Впервые на Центральном стадионе Алматы прозвучал гимн Лиги чемпионов УЕФА

Футбол Гимн Стадион, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2025 21:47 Фото: Zakon.kz
26 августа главная спортивная арена Алматы и его посетители смогли услышать долгожданный гимн Лиги чемпионов УЕФА, который прозвучал перед матчем плей-офф квалификации между "Кайратом" (Казахстан) и "Селтиком" (Шотландия), сообщает Zakon.kz.

Знаменитая мелодия, которая традиционно звучит перед началом каждого матча в самом престижном клубном турнире Европы, наконец-то добралась и до Алматы.

Переполненный Центральный стадион нашего города, который был построен еще в прошлом веке, стал свидетелем данного яркого события.

К этой минуте матч за выход в общий этап Лиги чемпионов УЕФА между "Кайратом" и "Селтиком" уже в самом разгаре.

За час до этой игры команды объявили свои составы. Поединок обслуживает судейская бригада из Италии, главным из которых является Маурицио Мариани.  

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
