Впервые на Центральном стадионе Алматы прозвучал гимн Лиги чемпионов УЕФА
Фото: Zakon.kz
26 августа главная спортивная арена Алматы и его посетители смогли услышать долгожданный гимн Лиги чемпионов УЕФА, который прозвучал перед матчем плей-офф квалификации между "Кайратом" (Казахстан) и "Селтиком" (Шотландия), сообщает Zakon.kz.
Знаменитая мелодия, которая традиционно звучит перед началом каждого матча в самом престижном клубном турнире Европы, наконец-то добралась и до Алматы.
Переполненный Центральный стадион нашего города, который был построен еще в прошлом веке, стал свидетелем данного яркого события.
К этой минуте матч за выход в общий этап Лиги чемпионов УЕФА между "Кайратом" и "Селтиком" уже в самом разгаре.
За час до этой игры команды объявили свои составы. Поединок обслуживает судейская бригада из Италии, главным из которых является Маурицио Мариани.
