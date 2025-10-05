Казахстанский юниор выиграл престижный теннисный турнир в Корее

Зангар Нурланулы, занимающий 25-е место в мировом рейтинге ITF Juniors, стал победителем турнира категории J200, который прошел в южнокорейском городе Чхунчхон, сообщает Zakon.kz.

На соревнованиях казахстанец был посеян под первым номером. В финале он уверенно обыграл корейца Мин Хук Чо со счетом 6:3, 6:4. По ходу турнира Зангар не уступил ни одного сета своим соперникам, пишет Федерация тенниса Казахстана.

Эта победа стала для Зангара Нурланулы шестым титулом ITF Juniors в одиночном разряде. До этого триумфа казахстанец побеждал:

на турнире J100 Aizkraukle;

турнире J200 Shymkent;

турнире J100 Izmir;

турнире J30 Tsaghadzor;

турнире J30 Trnava.

На следующей неделе Зангар сыграет на турнире ITF Juniors J300 в корейском городе Вонджу. Турнир считается неофициальным чемпионатом Азии среди игроков до 18 лет.

Казахстанский теннисист Александр Бублик не сможет принять участие в турнире Almaty Open из-за травмы.

