Спорт

Казахстанский юниор выиграл престижный теннисный турнир в Корее

Зангар Нурланулы, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2025 10:47 Фото: ktf.kz
Зангар Нурланулы, занимающий 25-е место в мировом рейтинге ITF Juniors, стал победителем турнира категории J200, который прошел в южнокорейском городе Чхунчхон, сообщает Zakon.kz.

На соревнованиях казахстанец был посеян под первым номером. В финале он уверенно обыграл корейца Мин Хук Чо со счетом 6:3, 6:4. По ходу турнира Зангар не уступил ни одного сета своим соперникам, пишет Федерация тенниса Казахстана.

Эта победа стала для Зангара Нурланулы шестым титулом ITF Juniors в одиночном разряде. До этого триумфа казахстанец побеждал:

  • на турнире J100 Aizkraukle;
  • турнире J200 Shymkent;
  • турнире J100 Izmir;
  • турнире J30 Tsaghadzor;
  • турнире J30 Trnava.

На следующей неделе Зангар сыграет на турнире ITF Juniors J300 в корейском городе Вонджу. Турнир считается неофициальным чемпионатом Азии среди игроков до 18 лет.

Казахстанский теннисист Александр Бублик не сможет принять участие в турнире Almaty Open из-за травмы.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
