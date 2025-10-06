Элизабет Турсынбаева и Этери Тутберидзе встретились спустя несколько лет

На днях в городе Алматы казахстанская воспитанница Этери Тутберидзе встретилась со своим бывшим тренером после нескольких лет профессиональной разлуки, сообщает Zakon.kz.

Трогательными фотографиями Турсынбаева поделилась 5 октября на своей странице в Instagram.

Фото: Instagram/elizabetkz

25-летняя фигуристка знаменита тем, что она – первая девушка в истории, исполнившая четверной сальхов в произвольной программе на чемпионате мира среди взрослых в 2019 году. Тогда она стала серебряным призером чемпионата мира.

Элизабет выступала за Казахстан и тренировалась с перерывами у Этери Тутберидзе в разные периоды своей карьеры.

Фото: Instagram/elizabetkz

"Такие объятия без лишних слов говорят, что они значили в жизни друг друга", – отметили комментаторы.

Именно под руководством Тутберидзе она смогла исполнить четверной сальхов и добиться наивысших результатов. Однако у Элизабет были и травмы, из-за которых она довольно рано завершила соревновательную карьеру.

В феврале 2022 года Элизабет официально объявила в Instagram о завершении карьеры. Она поблагодарила свою команду, в том числе Этери Тутберидзе, и отметила, что приняла это решение после долгих размышлений и консультаций с врачами.

Фото: Instagram/elizabetkz

