Спорт

Задержан глава казахстанского хоккейного клуба

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2025 14:37 Фото: pexels
Полицейские Петропавловска задержали главу хоккейного клуба "Кулагер" Сергея Филя, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Департамента полиции (ДП) Северо-Казахстанской области, 45-летнего спортивного функционера задержали в Караганде.

"Задержан 45-летний житель Астаны, подозреваемый в совершении мошенничества в отношении двух или более лиц. Он водворен в изолятор временного содержания Управления полиции. В рамках возбужденного уголовного дела проводится досудебное расследование", – сообщили в ДП 6 октября 2025 года.

Ранее стало известно, что Сергей Филь пропал со связи 24 сентября. Его поисками занялись полицейские, потому что несколько спортсменов из России (легионеры) написали на него заявления по факту мошенничества: якобы он собрал с них деньги за помощь в оформлении казахстанского гражданства.

Ранее в Северо-Казахстанской области разгорелся скандал вокруг специализированной школы-интерната-колледжа олимпийского резерва.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
