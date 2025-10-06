Форвард сборной Казахстана Михайлис стал главной звездой матча КХЛ

5 октября клуб "Металлург" из Магнитогорска в гостях переиграл московский "Спартак" в рамках игр КХЛ со счетом 6:2. В этом матче первой звездой назван лидер казахстанской хоккейной сборной Никита Михайлис, сообщает Zakon.kz.

Казахстанский нападающий в прошедшей игре набрал четыре очка, в его активе две шайбы и две результативные передачи.

А для команды Андрея Разина это восьмая успешная встреча в девяти последних играх чемпионата КХЛ.

Обыграв "Спартак", клуб Никиты Михайлиса располагается на первой строчке таблицы Восточной конференции КХЛ, набрав 20 очков после 12 игр.

Стоит заметить, что в прошедший игровой день один балл в свою копилку положил бывший клуб Михайлиса – столичный "Барыс", который в серии буллитов уступил "Сибири" из Новосибирска.

Коллектив Михаила Кравца сейчас занимает восьмую позицию в таблице "Востока" с активом в 12 баллов.

"Астанчане" перед выездной серией дома обыграли "Адмирал" (Владивосток) со счетом 3:0.