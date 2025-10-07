Ведущий защитник "Кайрата" может уйти из клуба после игры с "Реалом" в Лиге Чемпионов
Фото: Instagram/sorokinea80
Появилась неожиданная для болельщиков казахстанского ФК "Кайрат" информация о будущем спортсмена Егора Сорокина в команде, сообщает Zakon.kz.
Как пишет "Тотальный футбол KZ", с большей долей вероятности, Егор Сорокин покинет ФК "Кайрат".
Российский защитник сыграет во всех матчах Лиги Чемпионов, а затем, возможно, покинет алматинский клуб".
Какие планы у футболиста после выхода из клуба пока не сообщалось.
Ранее стало известно, что Шерхан Калмурза получил приглашение в сборную Казахстана.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript