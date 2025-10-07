Ведущий защитник "Кайрата" может уйти из клуба после игры с "Реалом" в Лиге Чемпионов

Появилась неожиданная для болельщиков казахстанского ФК "Кайрат" информация о будущем спортсмена Егора Сорокина в команде, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Тотальный футбол KZ", с большей долей вероятности, Егор Сорокин покинет ФК "Кайрат".

Российский защитник сыграет во всех матчах Лиги Чемпионов, а затем, возможно, покинет алматинский клуб".

Какие планы у футболиста после выхода из клуба пока не сообщалось.

