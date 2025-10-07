#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
545.67
636.41
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
545.67
636.41
6.57
Спорт

Ведущий защитник "Кайрата" может уйти из клуба после игры с "Реалом" в Лиге Чемпионов

Егор Сорокин, футболист &quot;Кайрата&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2025 06:20 Фото: Instagram/sorokinea80
Появилась неожиданная для болельщиков казахстанского ФК "Кайрат" информация о будущем спортсмена Егора Сорокина в команде, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Тотальный футбол KZ", с большей долей вероятности, Егор Сорокин покинет ФК "Кайрат".

Российский защитник сыграет во всех матчах Лиги Чемпионов, а затем, возможно, покинет алматинский клуб".

Какие планы у футболиста после выхода из клуба пока не сообщалось.

Ранее стало известно, что Шерхан Калмурза получил приглашение в сборную Казахстана.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Защитник "Кайрата" прокомментировал предстоящий матч с "Реалом"
03:59, 29 сентября 2025
Защитник "Кайрата" прокомментировал предстоящий матч с "Реалом"
В "Кайрате" отреагировали на жеребьевку Лиги чемпионов
01:16, 29 августа 2025
В "Кайрате" отреагировали на жеребьевку Лиги чемпионов
"Кайрат" установит уникальный рекорд Лиги чемпионов
23:59, 28 августа 2025
"Кайрат" установит уникальный рекорд Лиги чемпионов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: