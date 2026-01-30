Появились трогательные кадры из раздевалки "Кайрата" после матча с "Арсеналом"

Накануне футбольный клуб "Кайрат" объявил об уходе сразу двух футболистов – защитника Егора Сорокина и полузащитника Валерия Громыко. Об этом спортсмены рассказали своим товарищам по команде после матча с ФК "Арсенал" в Лондоне, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий видеоролик с трогательной прощальной речью Егора и Валеры сегодня, 30 января 2026 года, опубликовали в Instagram алматинской дружины.

Первым речь начал Егор Сорокин, который поблагодарил всех.

"Спасибо большое руководству клуба. Огромное спасибо тренерскому штабу, что доверяли, верили и поддерживали всегда. Медицинскому штабу тоже, массажистам всем. Но и вам, пацаны, что взяли еще одно чемпионство и чтобы были всегда конкурентноспособными в Европе, работали, становились лучше. Всем спасибо, мужики!" – сказал уже экс-защитник "Кайрата".

Более многословным оказался Валерий Громыко, который пожелал удачи товарищам.

"По всем буду очень сильно скучать. Вы знаете, я очень много люблю говорить, но всегда вам кажется, что я говорю плохое, но я это от чистого сердца, потому что я всех очень сильно люблю, и у меня нет ни к кому никакой неприязни или еще чего-то. Был рад с вами разделить эту историю, кайратовскую. Никогда не останавливайтесь на достигнутом. Главное – чтобы это была не последняя Лига чемпионов и не последнее чемпионство, в общем, двигались вперед. Чтобы на поле у всех все получалось, без травм. Удачи!" – сказал футболист.

В свою очередь пресс-служба ФК "Кайрат", обращаясь к Сорокину и Громыко, заявила:

"Вы навсегда останетесь в нашей истории!"

О том, что Егор Сорокин и Валерий Громыко покидают "Кайрат", стало известно 29 января 2026 года. Свою последнюю встречу в составе алматинской дружины российский защитник и белорусский полузащитник сыграли минувшей ночью на выезде против "Арсенала". В заключительном туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА "Кайрат" уступил "Арсеналу", но все-таки забил на "Эмирейтс" (2:3).

