Король грунта высказал свое отношение к главной звезде "Реала"

Обладатель 22 титулов "Большого шлема", легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль уверен, что форвард мадридского "Реала" Килиан Мбаппе способен стать лучшим игроком мирового футбола, сообщает Zakon.kz.

В одном из своих интервью ярый поклонник "сливочных" Рафаэль Надаль положительно высказался в адрес обладателя "Золотой бутсы" прошлого сезона, передает Goal.

"Когда Килиан перешел в "Реал", понимали, кого приобрели. Мбаппе подписан, полагая, что он лучший в мире. Он отлично начал сезон, доказав, что не было ошибкой считать его лучшим в мире. Килиан будет бороться за то, чтобы стать лучшим, и он добьется этого, имея за плечами отличную команду. Я особенно рад, что он добивается успеха". Рафаэль Надаль

Француза считают будущим обладателем "Золотого мяча" с того момента, как он совершил прорыв еще в подростковом возрасте.

Сейчас Мбаппе 26 лет, и он до сих пор не заслужил признания лучшего игрока планеты. Однако время на его стороне, и он по-прежнему находится в наилучших условиях, когда речь идет о борьбе за коллективные и индивидуальные награды.

Лидер сборной Франции надел майку мадридского клуба летом 2024 года и в дебютном сезоне забил 31 гол в 34 матчах Ла Лиги.

В бомбардирских качествах Мбаппе также лично убедились и казахстанские фанаты, когда он 30 сентября забил три мяча в ворота "Кайрата".