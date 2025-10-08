#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
541.63
632.24
6.61
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
541.63
632.24
6.61
Спорт

Овечкин откроет сезон в первом звене "Вашингтона" против "Бостона"

Хоккей Старт Вашингтона, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2025 13:04 Фото: Instagram/capitals
Лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ российский форвард Александр Овечкин начнет новый сезон в первом звене "Вашингтон Кэпиталз". Капитан столичного коллектива будет помогать своим коллегам Алексею Протасу и Дилану Строуму, сообщает Zakon.kz.

Как передает официальный сайт Североамериканской лиги, знаменитый российский хоккеист 9 октября поведет свою команду к первой победе нового сезона.

А противостоять победителям столичного дивизиона прошлого чемпионата НХЛ на их же арене будет коллектив "Бостон Брюинз".

Пока Овечкин со своими напарниками готовится к дебютной игре нового сезона, регулярный чемпионат уже стартовал минувшей ночью.

В программе первого игрового дня прошли три встречи. Действующий обладатель Кубка Стэнли, "Флорида" Пантерз", дома был сильнее "Чикаго" – 3:2.

В других матчах зафиксированы следующие цифры: "Нью-Йорк Рейнджерс" – "Питтсбург Пингвинз" – 0:3, "Лос-Анджелес Кингз" – "Колорадо Эвеланш" – 1:4.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Овечкин стал главной звездой "Вашингтона" в новом сезоне
12:13, 16 октября 2024
Овечкин стал главной звездой "Вашингтона" в новом сезоне
Овечкин ворвался в топ-10 лучших снайперов текущего сезона НХЛ
16:37, 07 февраля 2025
Овечкин ворвался в топ-10 лучших снайперов текущего сезона НХЛ
Овечкин получил престижную премию и назвал дату первого матча в новом сезоне НХЛ
14:57, 17 июля 2025
Овечкин получил престижную премию и назвал дату первого матча в новом сезоне НХЛ
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: