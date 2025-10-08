Овечкин откроет сезон в первом звене "Вашингтона" против "Бостона"

Лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ российский форвард Александр Овечкин начнет новый сезон в первом звене "Вашингтон Кэпиталз". Капитан столичного коллектива будет помогать своим коллегам Алексею Протасу и Дилану Строуму, сообщает Zakon.kz.

Как передает официальный сайт Североамериканской лиги, знаменитый российский хоккеист 9 октября поведет свою команду к первой победе нового сезона.

А противостоять победителям столичного дивизиона прошлого чемпионата НХЛ на их же арене будет коллектив "Бостон Брюинз".

Пока Овечкин со своими напарниками готовится к дебютной игре нового сезона, регулярный чемпионат уже стартовал минувшей ночью.

В программе первого игрового дня прошли три встречи. Действующий обладатель Кубка Стэнли, "Флорида" Пантерз", дома был сильнее "Чикаго" – 3:2.

В других матчах зафиксированы следующие цифры: "Нью-Йорк Рейнджерс" – "Питтсбург Пингвинз" – 0:3, "Лос-Анджелес Кингз" – "Колорадо Эвеланш" – 1:4.