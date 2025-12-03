#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
508.2
589.82
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
508.2
589.82
6.54
Спорт

Два паса Овечкина позволили "Вашингтону" одержать 15-ю победу в сезоне

Хоккей Две Передачи, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2025 12:12 Фото: Instagram/capitals
3 декабря капитан клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин оформил две результативные передачи в победном матче регулярного чемпионата НХЛ против "Лос-Анджелес Кингз", сообщает Zakon.kz.

Благодаря этому выездному успеху со счетом 3:1 столичная дружина одержала 15-ю победу в текущем сезоне.

А сам капитан "Кэпиталз" после двух своих ассистов стал второй звездой прошедшего поединка. На данный час в активе Овечкина 27 (12+15) очков, и сейчас он находится на 36-м месте списка лучших бомбардиров турнира.

По количеству результативных передач лидер "Вашингтона" (741) вышел на 52-ю позицию в истории НХЛ.

Впереди него Дени Потвен (742) и Коннор Макдэвид (746), а королем ассистов является легендарный Уэйн Гретцки (1963 в 1487 матчах).

21 ноября Александр Овечкин сделал первый хет-трик сезона и приблизился к лучшим бомбардирам Лиги.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Голевой пас Овечкина принес "Вашингтону" пятую победу в новом сезоне
09:50, 22 октября 2025
Голевой пас Овечкина принес "Вашингтону" пятую победу в новом сезоне
Две голевые передачи Овечкина принесли победу "Вашингтону" в НХЛ
10:44, 23 марта 2025
Две голевые передачи Овечкина принесли победу "Вашингтону" в НХЛ
Овечкин забил первую шайбу в сезоне и принес победу "Вашингтону"
10:33, 18 октября 2025
Овечкин забил первую шайбу в сезоне и принес победу "Вашингтону"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: