Два паса Овечкина позволили "Вашингтону" одержать 15-ю победу в сезоне

3 декабря капитан клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин оформил две результативные передачи в победном матче регулярного чемпионата НХЛ против "Лос-Анджелес Кингз", сообщает Zakon.kz.

Благодаря этому выездному успеху со счетом 3:1 столичная дружина одержала 15-ю победу в текущем сезоне.

А сам капитан "Кэпиталз" после двух своих ассистов стал второй звездой прошедшего поединка. На данный час в активе Овечкина 27 (12+15) очков, и сейчас он находится на 36-м месте списка лучших бомбардиров турнира.

По количеству результативных передач лидер "Вашингтона" (741) вышел на 52-ю позицию в истории НХЛ.

Впереди него Дени Потвен (742) и Коннор Макдэвид (746), а королем ассистов является легендарный Уэйн Гретцки (1963 в 1487 матчах).

21 ноября Александр Овечкин сделал первый хет-трик сезона и приблизился к лучшим бомбардирам Лиги.