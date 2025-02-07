Овечкин ворвался в топ-10 лучших снайперов текущего сезона НХЛ

Утром 7 февраля российский форвард Александр Овечкин забросил свою 879-ю шайбу в НХЛ. Капитан "Вашингтон Кэпиталз" отличился в матче регулярного чемпионата с "Филадельфией" (4:3) и освежил список топ-10 лучших снайперов Лиги на данный час, сообщает Zakon.kz.

Шайба Овечкина в ворота "Флайерз" стала для него 26-й в нынешнем сезоне НХЛ. По этому показателю он располагается на девятой строчке рейтинга снайперов, уступая лидеру, Леону Драйзайтлу, 12 голов.

Капитан столичного коллектива был признан третьей звездой прошедшего матча. Его текущая голевая серия сейчас составляет четыре игры подряд.

Плюс к этому, россиянин с активом в 879 шайб приблизился к вечному рекорду Уэйна Гретцки (894), их теперь отделяет 16 голов.

Всего Овечкин в 38 играх текущего сезона набрал 40 (26+14) очков.

Вдобавок ко всему, "Вашингтон" после победы над "Филадельфией" в очередной раз вернул себе лидерство в общей таблице НХЛ с копилкой в 79 баллов.