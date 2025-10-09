Овечкин не смог набрать очков в стартовом матче нового сезона НХЛ

Рано утром 9 октября американский хоккейный клуб "Вашингтон" принимал на своей арене "Бостон" и уступил сопернику со счетом 1:3, сообщает Zakon.kz.

Лидер хозяев льда российский форвард Александр Овечкин не смог отличиться никакими результативными действиями в первом матче сезона.

Единственную шайбу у столичного коллектива забил Том Уилсон. А в составе победителей голами отличились Давид Пастрняк, Морган Гики и Элиас Линдхольм.

В итоге "Брюинз" отпраздновал гостевую победу на старте чемпионата НХЛ – 3:1.

Следующую встречу "Вашингтон" проведет на выезде 12 октября против "Нью-Йорк Айлендерс".

До матча с "Бостоном" Овечкин рассказал о своих целях на будущие игры, а также возможном последнем сезоне с "Кэпиталз".