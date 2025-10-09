Из-за какой личной фобии Роналду открыл клинику в Эр-Рияде

Знаменитый португальский футболист открыто признался, что его в последнее время беспокоят мысли об облысении. В связи с этим он запустил в действие оздоровительную клинику в Эр-Рияде, чтобы помочь себе и мужчинам Саудовской Аравии надолго сохранить прическу, сообщает Zakon.kz.

На днях в одном из подкастов капитан "Аль-Насра" высказался, что открыл филиал одного из своих брендов, где основным профилем станет уход за волосами и их лечение.

"Если увидите меня без волос, это будет уже другой человек. С волосами ты выглядишь лучше, это лишь мое мнение, многим все равно. Может быть, люди иногда шутят на этот счет, но вообще-то это очень хорошее дело. Я много лет в этой сфере, немного разбираюсь в проблемах людей. Люди идут в клинику, немного стесняясь, еще пять лет назад это было как клеймо, но сейчас все иначе. На мой взгляд, чем лучше здоровье, тем дольше продолжительность жизни". Криштиану Роналду

Данные фразы прозвучали от Роналду после того, как он накануне был объявлен первым в мире футболистом-миллиардером.

В эти дни Криштиану находится в расположении сборной Португалии, которая готовится принять у себя дома 12 октября Северную Ирландию в рамках отбора на ЧМ-2026.

14 сентября лидер "Аль-Насра" был награжден "Золотой бутсой" чемпионата Саудовской Аравии.