#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
540.06
628.25
6.61
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
540.06
628.25
6.61
Спорт

Из-за какой личной фобии Роналду открыл клинику в Эр-Рияде

Футбол Открытие Клиники, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2025 12:06 Фото: Instagram/cristiano
Знаменитый португальский футболист открыто признался, что его в последнее время беспокоят мысли об облысении. В связи с этим он запустил в действие оздоровительную клинику в Эр-Рияде, чтобы помочь себе и мужчинам Саудовской Аравии надолго сохранить прическу, сообщает Zakon.kz.

На днях в одном из подкастов капитан "Аль-Насра" высказался, что открыл филиал одного из своих брендов, где основным профилем станет уход за волосами и их лечение.

"Если увидите меня без волос, это будет уже другой человек. С волосами ты выглядишь лучше, это лишь мое мнение, многим все равно. Может быть, люди иногда шутят на этот счет, но вообще-то это очень хорошее дело. Я много лет в этой сфере, немного разбираюсь в проблемах людей. Люди идут в клинику, немного стесняясь, еще пять лет назад это было как клеймо, но сейчас все иначе. На мой взгляд, чем лучше здоровье, тем дольше продолжительность жизни".Криштиану Роналду

Данные фразы прозвучали от Роналду после того, как он накануне был объявлен первым в мире футболистом-миллиардером.

В эти дни Криштиану находится в расположении сборной Португалии, которая готовится принять у себя дома 12 октября Северную Ирландию в рамках отбора на ЧМ-2026.

14 сентября лидер "Аль-Насра" был награжден "Золотой бутсой" чемпионата Саудовской Аравии.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
В Эр-Рияде открыли музей португальской футбольной звезды Роналду
14:15, 26 ноября 2023
В Эр-Рияде открыли музей португальской футбольной звезды Роналду
Роналду снял 17 гостиничных номеров в Эр-Рияде
22:18, 08 января 2023
Роналду снял 17 гостиничных номеров в Эр-Рияде
Елена Рыбакина проиграла итальянке на турнире в Эр-Рияде
00:06, 03 ноября 2024
Елена Рыбакина проиграла итальянке на турнире в Эр-Рияде
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: