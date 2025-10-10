Арина Соболенко впервые в карьере легко справилась с Еленой Рыбакиной

На кортах китайского Уханя стартовали поединки стадии 1/4 финала турнира WTA 1000 в одиночном разряде. В одном из этих матчей лучшая теннисистка планеты Арина Соболенко (Беларусь) без особых проблем разобралась с казахстанкой Еленой Рыбакиной, сообщает Zakon.kz.

Первая ракетка мира не дала никаких шансов казахстанке, оформив прекрасную победу в двух партиях за 1 час и 25 минут – 6:3, 6:3.

Тем самым Соболенко своей уверенной игрой заслужила право сыграть в полуфинале текущего турнира, где ей 11 октября будет оппонировать американка Джессика Пегула.

Перед этой встречей Соболенко лидировала в личных противостояниях с Рыбакиной – 7:5. Ее победы были одержаны на харде, грунте и траве в Европе, Азии, Австралии и Северной Америке.

Эти матчи объединял один факт – все семь игр проходили в трех сетах.

И вот сегодня белорусская теннисистка одержала самую убедительную победу над девятой ракеткой мира.

Кстати, также нужно отметить, что Арина доминирует в Ухане с 2019 года и здесь у нее безупречный результат – три трофея и 20 побед подряд.

Теперь Соболенко осталось всего две победы до четвертого титула на данном "Мастерсе".

Если Рыбакина пакует чемоданы, то шанс пробиться в полуфинал нынешнего турнира имеет лучший парный игрок нашей страны Анна Данилина, которая выйдет на корты чуть позже 10 октября.