#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
541.54
629.16
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
541.54
629.16
6.64
Спорт

Арина Соболенко впервые в карьере легко справилась с Еленой Рыбакиной

Теннис Победа Рыбакина, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2025 12:04 Фото: Instagram/arynasabalenka
На кортах китайского Уханя стартовали поединки стадии 1/4 финала турнира WTA 1000 в одиночном разряде. В одном из этих матчей лучшая теннисистка планеты Арина Соболенко (Беларусь) без особых проблем разобралась с казахстанкой Еленой Рыбакиной, сообщает Zakon.kz.

Первая ракетка мира не дала никаких шансов казахстанке, оформив прекрасную победу в двух партиях за 1 час и 25 минут – 6:3, 6:3.

Тем самым Соболенко своей уверенной игрой заслужила право сыграть в полуфинале текущего турнира, где ей 11 октября будет оппонировать американка Джессика Пегула.

Перед этой встречей Соболенко лидировала в личных противостояниях с Рыбакиной – 7:5. Ее победы были одержаны на харде, грунте и траве в Европе, Азии, Австралии и Северной Америке.

Эти матчи объединял один факт – все семь игр проходили в трех сетах.

И вот сегодня белорусская теннисистка одержала самую убедительную победу над девятой ракеткой мира.

Кстати, также нужно отметить, что Арина доминирует в Ухане с 2019 года и здесь у нее безупречный результат – три трофея и 20 побед подряд.

Теперь Соболенко осталось всего две победы до четвертого титула на данном "Мастерсе".

Если Рыбакина пакует чемоданы, то шанс пробиться в полуфинал нынешнего турнира имеет лучший парный игрок нашей страны Анна Данилина, которая выйдет на корты чуть позже 10 октября.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Арина Соболенко прокомментировала предстоящий матч с Еленой Рыбакиной в полуфинале "Мастерса" в Мадриде
10:42, 02 мая 2024
Арина Соболенко прокомментировала предстоящий матч с Еленой Рыбакиной в полуфинале "Мастерса" в Мадриде
Елена Рыбакина победила Арину Соболенко и вышла в полуфинал турнира в Пекине
19:23, 06 октября 2023
Елена Рыбакина победила Арину Соболенко и вышла в полуфинал турнира в Пекине
Елена Рыбакина и Арина Соболенко прибыли в Пекин
16:10, 27 сентября 2023
Елена Рыбакина и Арина Соболенко прибыли в Пекин
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: