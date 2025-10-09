Самоделкина рассказала о своем состоянии после полученной травмы

Лучшая фигуристка Казахстана Софья Самоделкина в эти дни находится в Алматы на реабилитационном периоде. Недавно она получила повреждение на учебно-тренировочных занятиях в США, сообщает Zakon.kz.

Из-за этой травмы лидер женской сборной Казахстана не смогла принять участие на ежегодных соревнованиях памяти нашего прославленного фигуриста Дениса Тена.

В беседе с журналистом издания RT Софья Самоделкина раскрыла причину своей травмы.

"Много работали над тройным акселем и на одной из тренировок нога застряла во льду, и колено выкрутилось. Ужасно испугалась, поскольку до этого у меня вообще никогда не было никаких серьезных травм с ними. Сначала думала, что надо просто подождать, когда спадет отек, и кататься дальше, но, когда снова вышла на лед, почувствовала, что колено начинает выворачиваться абсолютно идентичным образом даже при совсем простых движениях. Видимо, за время покоя нога ослабла, мышцы стали хуже держать сустав, и он начал как бы болтаться". Софья Самоделкина

После этого спортсменка не каталась две недели, но четыре часа в день занималась в зале, делала специальные упражнения, включая физиотерапию.

"Рассчитывала, что успею как-то восстановиться до турнира Дениса Тена, откатать программу хотя бы с тройными прыжками, но процесс шел не так быстро, как нам хотелось. За неделю до отъезда в Алматы начала прыгать тройной риттбергер, но это был единственный прыжок, который могла сделать, потому что это правая нога. С нее толкаешься, на нее же приземляешься. Вот и прыгала одни только риттбергеры". Софья Самоделкина

Увидев проблемы своей подопечной, нужный совет во время подсказал ее главный тренер Рафаэль Аруюнян.

"Рафаэль Владимирович сказал, что я должна сама для себя расставить приоритеты. Если хочу во что бы то ни стало выступить в Алматы – это одно. Если же мы готовимся к тому, чтобы максимально хорошо выступить на Олимпиаде, то форсировать подготовку сейчас, катаясь с недолеченной травмой, точно не стоит". Софья Самоделкина

В итоге запланированная поездка в Казахстан все же случилось, но без выступления на Мемориале Дениса Тена.

С другой стороны Софья в Алматы встретилась с родителями и залечивает свои травмы, и, несмотря ни на что, с надеждой смотрит на свое будущее.

10 августа Софья Самоделкина выиграла первую медаль в новом сезоне, завоевав "серебро" на турнире ISU Cranberry Cup в массачусетском городе Норвуд (США).