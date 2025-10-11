В Финляндии сразу после матча арестовали футболиста, забившего противникам семь голов

Бразильский футболист клуба "Финнкурд" Жонатан Геррейро был арестован финской полицией по окончании игры с "Эспа/Ренат" по подозрению в участии и организации договорного поединка, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Globo, сразу после финального свистка 20 полицейских заблокировали игроков "Финнкурда" в раздевалке. 34-летний южноамериканец, отличившийся в матче с "Эспа/Ренат" семь раз, был задержан правоохранителями вместе с двумя партнерами по команде, которых позднее отпустили после проверки смартфонов.

Игра "Финнкурд" – "Эспа/Ренат" завершилась со счетом 8:1.

