#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
539.06
623.75
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
539.06
623.75
6.63
Спорт

В Финляндии сразу после матча арестовали футболиста, забившего противникам семь голов

футболиста арестовали сразу после игры, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2025 18:43 Фото: pixabay
Бразильский футболист клуба "Финнкурд" Жонатан Геррейро был арестован финской полицией по окончании игры с "Эспа/Ренат" по подозрению в участии и организации договорного поединка, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Globo, сразу после финального свистка 20 полицейских заблокировали игроков "Финнкурда" в раздевалке. 34-летний южноамериканец, отличившийся в матче с "Эспа/Ренат" семь раз, был задержан правоохранителями вместе с двумя партнерами по команде, которых позднее отпустили после проверки смартфонов.

Игра "Финнкурд" – "Эспа/Ренат" завершилась со счетом 8:1.

Ранее сообщалось, что Казахстан с разрывным счетом обыграл Лихтенштейн в отборочном турнире ЧМ-2026 по футболу.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Неймар забил шикарный гол и отдал два паса в победном матче "Сантоса"
12:40, 24 февраля 2025
Неймар забил шикарный гол и отдал два паса в победном матче "Сантоса"
Норвежский футболист "Ман Сити" забил в девятом матче подряд
12:25, 06 октября 2025
Норвежский футболист "Ман Сити" забил в девятом матче подряд
"Челси" покинул игрок, забивший гол "Астане"
08:55, 28 января 2025
"Челси" покинул игрок, забивший гол "Астане"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: