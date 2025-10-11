Казахстан занял второе место в медальном зачете чемпионата Азии по водному поло в Индии

Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры МТС РК

В Ахмедабаде завершился чемпионат Азии по водным видам спорта (плавание, прыжки в воду, артистическое плавание, водное поло). Мужская сборная Казахстана по водному поло встретилась с командой Японии в борьбе за бронзовую медаль, сообщает Zakon.kz.

В напряженной и упорной игре наши спортсмены одержали победу со счетом 16:14 и заняли третье место. Казахстанские спортсмены по итогам континентального первенства завоевали в общей сложности 23 медали: Плавание – одна золотая, пять серебряных и четыре бронзовых медалей.

Артистическое плавание – семь золотых, две серебряные и две бронзовые медали.

Артистическое плавание – семь золотых, две серебряные и две бронзовые медали.

Водное поло – две бронзовые медали (мужская и женская сборные). По общему количеству наград Казахстан занял второе место в медальном зачете. Лидером чемпионата Азии стала сборная Китая с 54 медалями. Замкнула тройку лидеров команда Японии, завоевав 20 наград. Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры МТС РК

