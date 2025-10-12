Узбекский тяжелоатлет стал трехкратным чемпионом мира и установил два мировых рекорда

Узбекистанский тяжелоатлет Акбар Джураев 12 октября триумфально выступил на чемпионате мира по тяжелой атлетике, который прошел в норвежском городе Ферде со 2 по 11 октября, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Gazeta.uz, спортсмен завоевал три золотые медали и установил два мировых рекорда, подтвердив статус одного из сильнейших атлетов планеты.

В весовой категории до 110 кг Джураев поднял 196 кг в рывке – это новый мировой рекорд. В толчке он показал результат 232 кг, а по сумме двух упражнений набрал 428 кг, что также стало мировым достижением. Таким образом, узбекский спортсмен завоевал свой третий титул чемпиона мира.

По данным Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), Джураев не столкнулся с серьезным сопротивлением, несмотря на участие в соревнованиях олимпийского чемпиона Руслана Нурутдинова, а также известных армянских атлетов Симона Мартиросяна и Гарика Карапетяна.

Самый эффектный момент турнира произошел в финальном подходе: чтобы оформить полный "золотой хет-трик" рекордов, спортсмену достаточно было добавить 6 кг к предыдущему весу, однако он внезапно заказал 245 кг – на 13 кг больше. Джураев поднял штангу до колен, после чего отпустил ее и улыбнулся публике.

