Спорт

Погиб 15-летний казахстанский футболист

В Актобе погиб футболист, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2025 07:53 Фото: Instagram/fcaktobe_youth
11 октября трагически погиб защитник юношеской команды "Актобе" Муса Арон, сообщает Zakon.kz.

Соболезнование семье футболиста выпустила пресс-служба футбольного клуба на своей странице в Instagram. Детали гибели не уточняются.

"Вместе с ним ушли из жизни его бабушка и двоюродный брат", – говорится в сообщении.

За команду "Актобе" U-16 Муса дебютировал 2 августа, отметившись ассистом. Последний матч провел 4 октября.

Ранее стало известно о медицинском обследовании нападающего клуба "Кайрат" и сборной Казахстана Дастана Сатпаева.

Фото Алия Абди
Алия Абди
