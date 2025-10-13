Погиб 15-летний казахстанский футболист

11 октября трагически погиб защитник юношеской команды "Актобе" Муса Арон, сообщает Zakon.kz.

Соболезнование семье футболиста выпустила пресс-служба футбольного клуба на своей странице в Instagram. Детали гибели не уточняются.

"Вместе с ним ушли из жизни его бабушка и двоюродный брат", – говорится в сообщении.

За команду "Актобе" U-16 Муса дебютировал 2 августа, отметившись ассистом. Последний матч провел 4 октября.

Ранее стало известно о медицинском обследовании нападающего клуба "Кайрат" и сборной Казахстана Дастана Сатпаева.