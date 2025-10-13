Овечкин отдал голевую передачу во втором победном матче за "Вашингтон"

Утром 13 октября хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" одержал вторую подряд победу в новом сезоне НХЛ, обыграв на выезде "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 1:0, сообщает Zakon.kz.

Немалую лепту в успех своей дружины на льду Нью-Йорка внес капитан столичного коллектива Александр Овечкин, который оформил пас на решающую шайбу.

Во втором периоде данного матча россиянин отдал точную передачу Энтони Бовилье, а канадец переправил шайбу в ворота хозяев площадки.

Тем самым лидер "Вашингтона" набрал второе очко в новом сезоне после трех игр.

12 октября "Ови" отличился в победном поединке против "Айлендерс", когда сделал ассист на словака Мартина Фегервари, который поразил ворота соперника.

А сам матч завершился викторией команды россиянина со счетом 4:2.

По сведениям пресс-службы НХЛ, после встречи с "Рейнджерс" в активе 40-летнего Овечкина стало 1624 (897+727) карьерных очка в 1493 матчах в регулярном чемпионате, это 11-й результат в истории Лиги.

И при этом в 749 гостевых встречах Александр набрал 785 (457+328) баллов. В этом рейтинге он поднялся на седьмое место, опередив легендарного Марио Лемье (784).

Новый сезон Овечкин начал не очень удачно, в матче-открытии его дружина дома уступила "Бостону" – 1:3.