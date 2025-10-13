#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
539.06
623.75
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
539.06
623.75
6.63
Спорт

Овечкин отдал голевую передачу во втором победном матче за "Вашингтон"

Хоккей Две Голевые Передачи, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2025 10:57 Фото: Instagram/capitals
Утром 13 октября хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" одержал вторую подряд победу в новом сезоне НХЛ, обыграв на выезде "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 1:0, сообщает Zakon.kz.

Немалую лепту в успех своей дружины на льду Нью-Йорка внес капитан столичного коллектива Александр Овечкин, который оформил пас на решающую шайбу.

Во втором периоде данного матча россиянин отдал точную передачу Энтони Бовилье, а канадец переправил шайбу в ворота хозяев площадки.

Тем самым лидер "Вашингтона" набрал второе очко в новом сезоне после трех игр.

12 октября "Ови" отличился в победном поединке против "Айлендерс", когда сделал ассист на словака Мартина Фегервари, который поразил ворота соперника.

А сам матч завершился викторией команды россиянина со счетом 4:2.

По сведениям пресс-службы НХЛ, после встречи с "Рейнджерс" в активе 40-летнего Овечкина стало 1624 (897+727) карьерных очка в 1493 матчах в регулярном чемпионате, это 11-й результат в истории Лиги.

И при этом в 749 гостевых встречах Александр набрал 785 (457+328) баллов. В этом рейтинге он поднялся на седьмое место, опередив легендарного Марио Лемье (784).

Новый сезон Овечкин начал не очень удачно, в матче-открытии его дружина дома уступила "Бостону" – 1:3.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Овечкин отдал три голевые передачи в победном матче против "Анахайма"
10:20, 12 марта 2025
Овечкин отдал три голевые передачи в победном матче против "Анахайма"
Овечкин забил 885-й гол и спас от поражения "Вашингтон" в НХЛ
09:38, 06 марта 2025
Овечкин забил 885-й гол и спас от поражения "Вашингтон" в НХЛ
"Вашингтон" с Овечкиным проиграл всухую серию Кубка Стэнли – 2024
11:52, 29 апреля 2024
"Вашингтон" с Овечкиным проиграл всухую серию Кубка Стэнли – 2024
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: