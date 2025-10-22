#АЭС в Казахстане
Спорт

Голевой пас Овечкина принес "Вашингтону" пятую победу в новом сезоне

Хоккей Голевой Пас, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2025 09:50 Фото: Instagram/capitals
Рано утром 22 октября клуб "Вашингтон Кэпиталз" дома переиграл "Сиэтл" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:1, где четвертой результативной передачей в текущем сезоне отметился форвард Александр Овечкин, сообщает Zakon.kz.

Эта голевая передача россиянина позволила столичному коллективу одержать пятую победу в нынешнем чемпионате.

А всего на данный час у лидера "Вашингтона" набралось 5 (1+4) очков после семи матчей. С этими показателями Овечкин сейчас располагается на 103-й позиции списка лучших бомбардиров нового сезона по системе "гол+пас".

В поединке против "Сиэтла" заброшенными шайбами у Capitals отметились Ник Дауд, Райан Леонард, Джейкоб Чикран и Том Уилсон. У гостей автором взятия ворот стал Джейден Шварц.

После этой победы "Вашингтон" набрал 10 очков и находится на пятой строчке таблицы Восточной конференции НХЛ.

18 октября Овечкин забил свою первую шайбу в этом сезоне и принес победу своему клубу над "Миннесотой".

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
