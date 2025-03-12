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Спорт

Овечкин отдал три голевые передачи в победном матче против "Анахайма"

Хоккей Три Паса, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2025 10:20 Фото: Instagram/capitals
Утром 12 марта на льду американского города Анахайм завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, где местный "Дакс" уступил "Вашингтон Кэпиталз" со счетом 4:7, сообщает Zakon.kz.

Одним из лучших игроков прошедшего поединка стал капитан гостей, российский звездный нападающий Александр Овечкин, который оформил три результативных ассиста.

В итоге столичный коллектив в равной борьбе сумел сломить сопротивление "Анахайма" – 7:4.

В составе победителей голами отметились Дилан Строум, Энтони Бовиллье, Пьер-Люк Дюбуа, Ник Дауд и Алексей Протас (хет-трик). 

У хозяев льда забивали Джейкоб Труба, Дрю Хеллесон, Фрэнк Ватрано и Павел Минтюков. 

Тем самым Овечкин в шестой раз в текущем сезоне НХЛ сделал две и более голевых передач в одном матче. В его активе 53 (33+20) очка на данный час.

10 марта Александр забил свой 886-й карьерный гол и сократил отставание от Уэйна Гретцки на 8 шайб. 

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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