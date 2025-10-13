Мечты сбываются – 204-я ракетка мира выиграл "Мастерс" и проснулся миллионером

12 октября теннисный мир своим достижением удивил 204-й номер рейтинга ATP Валентин Вашеро (Монако), который выиграл "Мастерс" в Шанхае. В финале он обыграл своего двоюродного брата, 54-ю ракетку планеты – француза Артура Риндеркнеша, сообщает Zakon.kz.

Решающий поединок турнира завершился в пользу монегаска – 4:6, 6:3, 6:3. За этот трофей Вашеро заработал 1,124 млн долларов – это в два раза больше, чем он накопил за всю свою профессиональную карьеру.

До выступления в Шанхае его призовые составляли чуть меньше 600 000 долларов.

Мало кто верил, что 26-летний Валентин сотворит чудо на китайских кортах, так как он считался аутсайдером в каждом матче с самого начала турнира.

Представитель Монако изначально попал в основную сетку через квалификационный этап, а туда он попал в самую последнюю секунду из-за отказа одного из участников.

Тем самым Вашеро вначале удачно прошел отбор из двух игр, а затем выиграл семь матчей подряд, где его соперники стояли намного выше в рейтинге.

В списке покоренных теннисистов на кортах Шанхая практически все известные личности. На старте основы 204-я ракетка мира победил Ласло Дьере.

Затем наступила очередь нашего Александра Бублика. Впоследствии были отправлены домой Томаш Махач, Таллон Грикспур, Хольгер Руне и Новак Джокович.

"Все это кажется безумием, хочу просто насладиться моментом. Это особенные минуты для меня и Артура, для всей семьи. Выиграли мы все, наша семья и сам теннис. Та история, которую мы написали, по-настоящему удивительная. Эмоции зашкаливали. Когда прилетел сюда, даже не был уверен, что вообще сыграю. Решил рискнуть, был 22-м в списке запасных и попал в сетку буквально за день до начала турнира. В матче с Бубликом тоже проиграл первый сет, но сумел переломить ход встречи. За весь турнир выиграл шесть матчей, в которых уступал первый сет". Валентин Вашеро

Также нужно подчеркнуть, что для Вашеро это первый большой титул в карьере. До этого он четыре раза брал трофеи на турнирах серии "Челленджер".

13 октября Валентин фантастически взлетел в новом рейтинге ATP и сейчас стоит на 40-й позиции.

А накануне своих болельщиков очередным чемпионством порадовал казахстанский юниор Зангар Нурланулы.