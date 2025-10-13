#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
539.06
623.75
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
539.06
623.75
6.63
Спорт

Мечты сбываются – 204-я ракетка мира выиграл "Мастерс" и проснулся миллионером

Теннис Победа Шанхай, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2025 12:10 Фото: Instagram/atptour
12 октября теннисный мир своим достижением удивил 204-й номер рейтинга ATP Валентин Вашеро (Монако), который выиграл "Мастерс" в Шанхае. В финале он обыграл своего двоюродного брата, 54-ю ракетку планеты – француза Артура Риндеркнеша, сообщает Zakon.kz.

Решающий поединок турнира завершился в пользу монегаска – 4:6, 6:3, 6:3. За этот трофей Вашеро заработал 1,124 млн долларов – это в два раза больше, чем он накопил за всю свою профессиональную карьеру.

До выступления в Шанхае его призовые составляли чуть меньше 600 000 долларов.

Мало кто верил, что 26-летний Валентин сотворит чудо на китайских кортах, так как он считался аутсайдером в каждом матче с самого начала турнира.

Представитель Монако изначально попал в основную сетку через квалификационный этап, а туда он попал в самую последнюю секунду из-за отказа одного из участников.

Тем самым Вашеро вначале удачно прошел отбор из двух игр, а затем выиграл семь матчей подряд, где его соперники стояли намного выше в рейтинге.

В списке покоренных теннисистов на кортах Шанхая практически все известные личности. На старте основы 204-я ракетка мира победил Ласло Дьере.

Затем наступила очередь нашего Александра Бублика. Впоследствии были отправлены домой Томаш Махач, Таллон Грикспур, Хольгер Руне и Новак Джокович.

"Все это кажется безумием, хочу просто насладиться моментом. Это особенные минуты для меня и Артура, для всей семьи. Выиграли мы все, наша семья и сам теннис. Та история, которую мы написали, по-настоящему удивительная. Эмоции зашкаливали. Когда прилетел сюда, даже не был уверен, что вообще сыграю. Решил рискнуть, был 22-м в списке запасных и попал в сетку буквально за день до начала турнира. В матче с Бубликом тоже проиграл первый сет, но сумел переломить ход встречи. За весь турнир выиграл шесть матчей, в которых уступал первый сет".Валентин Вашеро

Также нужно подчеркнуть, что для Вашеро это первый большой титул в карьере. До этого он четыре раза брал трофеи на турнирах серии "Челленджер".

13 октября Валентин фантастически взлетел в новом рейтинге ATP и сейчас стоит на 40-й позиции.

А накануне своих болельщиков очередным чемпионством порадовал казахстанский юниор Зангар Нурланулы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Бейбит Жукаев едва не обыграл 14-ю ракетку мира
18:21, 08 октября 2023
Бейбит Жукаев едва не обыграл 14-ю ракетку мира
Пятая ракетка мира Хольгер Руне сенсационно проиграл на "Мастерсе" в Шанхае. Видеообзор матча
14:42, 06 октября 2023
Пятая ракетка мира Хольгер Руне сенсационно проиграл на "Мастерсе" в Шанхае. Видеообзор матча
На "Мастерсе" в Шанхае определился первый полуфиналист
15:11, 12 октября 2023
На "Мастерсе" в Шанхае определился первый полуфиналист
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: