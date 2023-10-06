Пятая ракетка мира Хольгер Руне сенсационно проиграл на "Мастерсе" в Шанхае. Видеообзор матча

В Шанхае (Китай) проходит турнир серии АТР-1000 (Мастерс). Пятый номер мирового рейтинга Хольгер Руне неожиданно уступил 122 ракетке мира, представителю США Брэндону Накашиме, сообщает Zakon.kz.

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Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:2 в пользу американского теннисиста.

Продолжительность матча составила 1 час 6 минут. Накашима в этой встрече пять раз подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 14 заработанных. На счету Руне четыре эйса и три двойные ошибки.

В третьем круге соревнований в Шанхае Брэндон Накашима встретится с победителем противостояния Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) – Чжан Чжинчжэнь (Китай).

Также сенсационное поражение на "Мастерсе" в Шанхае потерпел 11 ракетка мира, австралийский теннисист Алекс де Минор. Он проиграл венгерскому спортсмену Фабиану Марожану, занимающему 91 место в рейтинге ATP, со счетом 3:6, 5:7.

Продолжительность матча составила 1 час 26 минут. Марожан пять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти. На счету де Минора пять эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трех.

В следующем раунде соревнований в Шанхае Фабиан Марожан встретится с 55 ракеткой мира, сербским теннисистом Душаном Лайовичем, который выбил из состязаний Таллона Грикспура.