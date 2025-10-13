#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
539.06
623.75
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
539.06
623.75
6.63
Спорт

Мбаппе назвал игрока, которого считает эталоном мирового футбола

Футбол Эталон Роналду, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2025 17:45 Фото: Instagram/k.mbappe
Главный снайпер и звезда мадридского "Реала" Килиан Мбаппе признал португальца Криштиану Роналду лучшим футболистом планеты, сообщает Zakon.kz.

Французский форвард ныне является главной скрипкой "сливочных" и практически в каждом матче забивает голы за клуб.

Фото: Instagram/k.mbappe

Мбаппе с самого детства мечтал играть за "Реал", и его цель осуществилась прошлым летом. Он давно является поклонником португальской звезды Роналду и не скрывает этого.

"Роналду номер один – эталон "Реала". Всегда был примером для меня, он дает мне советы, всегда был для меня образцом для подражания, примером. Мне повезло, потому что мы общаемся, он помогает мне. Люди до сих пор вспоминают и говорят о нем". Килиан Мбаппе

Совсем недавно казахстанские болельщики воочию смогли наблюдать за игрой Килиана Мбаппе на Центральном стадионе Алматы, когда он забил три мяча в ворота "Кайрата" в рамках игр Лиги чемпионов УЕФА.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Роналду назвал себя лучшим игроком в истории мирового футбола
11:43, 04 февраля 2025
Роналду назвал себя лучшим игроком в истории мирового футбола
Мбаппе в предстоящем сезоне сыграет под новым номером в "Реале"
10:53, 24 июля 2025
Мбаппе в предстоящем сезоне сыграет под новым номером в "Реале"
"Реал" объявил о переходе Килиана Мбаппе
22:51, 03 июня 2024
"Реал" объявил о переходе Килиана Мбаппе
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: