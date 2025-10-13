Мбаппе назвал игрока, которого считает эталоном мирового футбола

Главный снайпер и звезда мадридского "Реала" Килиан Мбаппе признал португальца Криштиану Роналду лучшим футболистом планеты, сообщает Zakon.kz.

Французский форвард ныне является главной скрипкой "сливочных" и практически в каждом матче забивает голы за клуб.

Фото: Instagram/k.mbappe

Мбаппе с самого детства мечтал играть за "Реал", и его цель осуществилась прошлым летом. Он давно является поклонником португальской звезды Роналду и не скрывает этого.

🗣 Kylian Mbappé: “Cristiano Ronaldo has always been my role model, an example for me. I’m lucky because we talk, he gives me advice and helps me. He is the number one, the reference of Real Madrid. People still dream and talk of Cristiano now.” @MovistarFutbol pic.twitter.com/5xSkrjMHRz — Madrid Xtra (@MadridXtra) October 12, 2025

"Роналду номер один – эталон "Реала". Всегда был примером для меня, он дает мне советы, всегда был для меня образцом для подражания, примером. Мне повезло, потому что мы общаемся, он помогает мне. Люди до сих пор вспоминают и говорят о нем". Килиан Мбаппе

Совсем недавно казахстанские болельщики воочию смогли наблюдать за игрой Килиана Мбаппе на Центральном стадионе Алматы, когда он забил три мяча в ворота "Кайрата" в рамках игр Лиги чемпионов УЕФА.