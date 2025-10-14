#АЭС в Казахстане
Спорт

Бельгия на выезде разгромила Уэльс перед важной поездкой в Казахстан

Футбол Победа Уэльс, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2025 11:04 Фото: rbfa.be
В ночь на 14 октября состоялись матчи отборочного цикла ЧМ-2026 в подгруппе J, где один из главных фаворитов – сборная Бельгии в гостях переиграла представителей Уэльса со счетом 4:2, сообщает Zakon.kz.

Главной звездой "красных дьяволов" в этом матче стал их капитан – Кевин Де Брюйне, который оформил дубль с пенальти.

Счет в поединке на восьмой минуте открыли хозяева поля, когда отличился Джо Родон. Спустя 10 минут хавбек итальянского "Наполи" де Брюйне с 11-метровой точки восстановил равновесие.

Вскоре Тома Менье вывел Бельгию вперед. Остальные голы в этой встрече были забиты во втором тайме. После перерыва тот же де Брюйне еще один раз с пенальти поразил ворота Уэльса.

Натан Броудхед за минуту до финального свистка сократил отставание. Однако через мгновение Леандро Троссард поставил окончательную точку в этой игре – 2:4.

Эта победа позволила бельгийской дружине единолично возглавить группу J в отборе на ЧМ-2026 с активом в 14 очков.

Ближайшими преследователями являются Северная Македония (13) и Уэльс (10). Прежний лидер этой группы – команда Северной Македонии в отчетном туре не смогла дома одолеть Казахстан (1:1).

Теперь, чтобы получить прямую путевку на будущий мундиаль, бельгийской сборной 15 ноября необходимо обыгрывать в Астане подопечных Талгата Байсуфинова.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
