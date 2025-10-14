#АЭС в Казахстане
Спорт

Главный снайпер "Барселоны" не поможет команде в матче против "Реала"

Футбол Травма Игрока, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2025 17:49 Фото: Instagram/fcbarcelona
Знаменитый польский нападающий каталонской "Барселоны" Роберт Левандовски из-за травмы бедра вышел из строя на месяц. В связи с этим ключевой игрок "блауграны" не выйдет на поле в ближайшем "Эль-класико", сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы каталонского коллектива, 37-летний футболист получил разрыв мышц задней поверхности левого бедра.

Нападающий "сине-гранатовых" получил серьезное повреждение, находясь в расположении своей национальной сборной.

Время восстановления Левандовски пока неизвестно, но, по сведениям некоторых СМИ, это займет минимум месяц.

С большой долей вероятности можно утверждать, что поляк не примет участие в матче против "Реала" 26 октября.

В нынешнем сезоне Роберт забил четыре мяча и является самым лучшим снайпером команды в Ла Лиге.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
