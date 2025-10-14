Главный снайпер "Барселоны" не поможет команде в матче против "Реала"
По информации пресс-службы каталонского коллектива, 37-летний футболист получил разрыв мышц задней поверхности левого бедра.
𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎 𝐌𝐄́𝐃𝐈𝐂𝐎— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 14, 2025
El jugador Robert Lewandowski tiene una rotura muscular en el bíceps femoral del muslo izquierdo. Es baja, y el tiempo de recuperación dependerá de la evolución de la lesión. pic.twitter.com/ffUADsnTzi
Нападающий "сине-гранатовых" получил серьезное повреждение, находясь в расположении своей национальной сборной.
Время восстановления Левандовски пока неизвестно, но, по сведениям некоторых СМИ, это займет минимум месяц.
С большой долей вероятности можно утверждать, что поляк не примет участие в матче против "Реала" 26 октября.
В нынешнем сезоне Роберт забил четыре мяча и является самым лучшим снайпером команды в Ла Лиге.