Главный снайпер "Барселоны" не поможет команде в матче против "Реала"

Знаменитый польский нападающий каталонской "Барселоны" Роберт Левандовски из-за травмы бедра вышел из строя на месяц. В связи с этим ключевой игрок "блауграны" не выйдет на поле в ближайшем "Эль-класико", сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы каталонского коллектива, 37-летний футболист получил разрыв мышц задней поверхности левого бедра.

El jugador Robert Lewandowski tiene una rotura muscular en el bíceps femoral del muslo izquierdo. Es baja, y el tiempo de recuperación dependerá de la evolución de la lesión. pic.twitter.com/ffUADsnTzi — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 14, 2025

Нападающий "сине-гранатовых" получил серьезное повреждение, находясь в расположении своей национальной сборной.

Время восстановления Левандовски пока неизвестно, но, по сведениям некоторых СМИ, это займет минимум месяц.

С большой долей вероятности можно утверждать, что поляк не примет участие в матче против "Реала" 26 октября.

В нынешнем сезоне Роберт забил четыре мяча и является самым лучшим снайпером команды в Ла Лиге.