Спорт

"Барыс" поместил нападающего из России в список отказов

Барыс официально отказался от хоккеиста из России, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2025 19:33 Фото: Instagram/barys_official
Нападающий столичного "Барыса" Иван Николишин попал в список отказов команды, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба команды в Instagram, в течение 48 часов любой клуб КХЛ может предложить хоккеисту продолжить карьеру в его структуре.

Минувший сезон 29-летний форвард начинал в омском "Авангарде", за который провел 11 матчей и отметился лишь одной результативной передачей при показателе полезности "-2". По ходу сезона нападающий перешел в "Барыс". В составе казахстанского клуба на счету Николишина 51 игра и 11 (4+7) очков. Всего в КХЛ Иван сыграл 336 матчей, в которых набрал 133 очка – забросил 52 шайбы и отдал 81 результативную передачу.

Ранее сообщалось, что "Барыс" всухую обыграл "Адмирал" в Астане.
Елена Беляева
Елена Беляева
